Губернатор Моор отчитался о работе штаба по безопасности тюменцев

Александр Моор провел первое совещание оперштаба по безопасности тюменцев Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Никаких дополнительных ограничений для граждан с целью обеспечения их безопасности в Тюменской области вводить не планируют. Об этом заявил губернатор Александр Моор, комментируя первое заседание оперштаба по безопасности, созданного в регионе по указу президента РФ. Пост появился в telegram-канале главы региона.

«Провел первое заседание регионального оперативного штаба по обеспечению безопасности. Рассмотрели вопрос защищенности мест массового пребывания людей. Сразу успокою земляков, никаких дополнительных ограничительных мер вводить в Тюменской области не планируем», — написал губернатор Александр Моор в своем telegram-канале.

По его словам, правоохранительным органам поставлена задача актуализировать планы своей работы «исходя из реальных вызовов и угроз». Также члены штаба обсудили вопросы обеспечения нужд воинских формирований.

Как ранее писало URA.RU, создание оперативного штаба продиктовано указом президента РФ Владимира Путина. Собрать подобные органы безопасности в субъектах было решено после введения военного положения в ряде областей России. В состав тюменского штаба вошли 18 человека — силовики и чиновники.