Губернатор Моор подписал указ о создании оперштаба по безопасности

26 октября 2022 в 16:03 Размер текста - 17 +

В состав оперштаба дополнительно включена глава управления Роспотребнадзора Галина Шарухо Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о создании в регионе оперативного штаба по безопасности согласно указу президента РФ Владимира Путина. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Создать оперативный штаб Тюменской области по реализации мер, предусмотренных указом президента РФ от 19 октября», — говорится в постановлении. В новую структуру вошли 18 человек. По сравнению с первой редакцией состава оперштаба, в него также вошли замгубернатора Алексей Райдер и глава управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо. Ранее URA.RU писало, что руководителем структуры будет Моор, заместителем — замгубернатора по внутренней политике Павел Белявский. Кроме того, в состав оперштаба включили: Дмитрия Евмененко, начальника ТВВИКУ;

Леонида Коломийца, начальника УМВД России по Тюменской области (по согласованию);

Артура Хачатряна, начальника управления МЧС России по Тюменской области;

Владимира Овчинникова, начальника регионального управления ФСБ;

Евгения Федоткина, начальника управления Росгвардии по Тюменской области;

Ольгу Кузнечевских, вице-губернатора Тюменской области;

Вячеслава Вахрина, замгубернатора Тюменской области;

Ларису Теплоухову, замгубернатора;

Сергея Шустова, замгубернатора;

Ольгу Мамонтову, заместителя губернатора;

Владимира Чейметова, замгубернатора, директора департамента агропромышленного комплекса;

Михаила Таранова, директора департамента финансов;

Андрея Михновича, директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности;

Игоря Горшкова, начальника главного управления специальных мероприятий. В положении об оперштабе указано, что его члены будут принимать решения по усилению охраны общественного порядка, охраны военных, важных государственных объектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Также они смогут вводить особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также тех, которые представляют повышенную опасность. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин ввел военное положение на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В приграничных регионах введен средний режим реагирования. В остальных, включая Тюменскую область — уровень базовой готовности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о создании в регионе оперативного штаба по безопасности согласно указу президента РФ Владимира Путина. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Создать оперативный штаб Тюменской области по реализации мер, предусмотренных указом президента РФ от 19 октября», — говорится в постановлении. В новую структуру вошли 18 человек. По сравнению с первой редакцией состава оперштаба, в него также вошли замгубернатора Алексей Райдер и глава управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо. Ранее URA.RU писало, что руководителем структуры будет Моор, заместителем — замгубернатора по внутренней политике Павел Белявский. Кроме того, в состав оперштаба включили: В положении об оперштабе указано, что его члены будут принимать решения по усилению охраны общественного порядка, охраны военных, важных государственных объектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Также они смогут вводить особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также тех, которые представляют повышенную опасность. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин ввел военное положение на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В приграничных регионах введен средний режим реагирования. В остальных, включая Тюменскую область — уровень базовой готовности.