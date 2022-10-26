Свердловчанин, дважды побывавший на спецоперации, рассказал, как выжить в зоне боевых действий

Участник СВО из Первоуральска посоветовал мобилизованным не пользоваться соцсетями

27 октября 2022 в 08:53 Размер текста - 17 +

Житель Первоуральска поделился боевым опытом и дал советы, как сохранить себе жизнь в зоне СВО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Физическая и психологическая подготовка мобилизованных намного важнее материальной оснащенности. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился житель Первоуральска (Свердловская область) Антон, у которого за спиной боевой опыт на Украине. Участник СВО настоятельно рекомендует мобилизованным не выкладывать фотографии в социальные сети. Антон поделился боевым опытом и дал советы, как сохранить жизнь на фронте. «Мобилизованным ребятам, прежде всего, нужна физическая подготовка, чтобы максимально эффективно выполнять боевые задачи в зоне проведения спецоперации. Второй важной составляющей является психологическое состояние бойца. Участники СВО должны четко понимать, что они выполняют важную и нужную для страны задачу, ведь защищать Родину — честь для мужчины», — говорит Антон. По словам участника СВО, мобилизованным необходимо соблюдать меры предосторожности. Эти действия помогут сохранить жизнь и вернуться домой. «Ребята должны четко понимать, что пользоваться телефонами нужно только по необходимости, ведь мобильный телефон — источник проблем. По геолокации противник может выследить положение солдат и нанести удар. Никаких публикаций в соцсетях. Геолокация на телефоне должна быть выключена. Лучше пользоваться кнопочным телефоном. Быть максимально аккуратным при передаче радиосигналов. И, конечно же, не шуметь лишний раз. Говорить лучше шепотом, а лучше знать элементарный язык жестов. И самое главное — четко выполнять приказ командира», — резюмировал участник СВО. Ранее агентство писало, что из Асбеста в зону проведения спецоперации отправился 45-летний ветеран боевых действий в Чечне. Мужчина поделился боевым опытом и дал советы, как вернуться домой целым и невредимым. Указ о частичной мобилизации подписал президент России Владимир Путин. Частичную мобилизацию объявили 21 сентября.

Физическая и психологическая подготовка мобилизованных намного важнее материальной оснащенности. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился житель Первоуральска (Свердловская область) Антон, у которого за спиной боевой опыт на Украине. Участник СВО настоятельно рекомендует мобилизованным не выкладывать фотографии в социальные сети. Антон поделился боевым опытом и дал советы, как сохранить жизнь на фронте. «Мобилизованным ребятам, прежде всего, нужна физическая подготовка, чтобы максимально эффективно выполнять боевые задачи в зоне проведения спецоперации. Второй важной составляющей является психологическое состояние бойца. Участники СВО должны четко понимать, что они выполняют важную и нужную для страны задачу, ведь защищать Родину — честь для мужчины», — говорит Антон. По словам участника СВО, мобилизованным необходимо соблюдать меры предосторожности. Эти действия помогут сохранить жизнь и вернуться домой. «Ребята должны четко понимать, что пользоваться телефонами нужно только по необходимости, ведь мобильный телефон — источник проблем. По геолокации противник может выследить положение солдат и нанести удар. Никаких публикаций в соцсетях. Геолокация на телефоне должна быть выключена. Лучше пользоваться кнопочным телефоном. Быть максимально аккуратным при передаче радиосигналов. И, конечно же, не шуметь лишний раз. Говорить лучше шепотом, а лучше знать элементарный язык жестов. И самое главное — четко выполнять приказ командира», — резюмировал участник СВО. Ранее агентство писало, что из Асбеста в зону проведения спецоперации отправился 45-летний ветеран боевых действий в Чечне. Мужчина поделился боевым опытом и дал советы, как вернуться домой целым и невредимым. Указ о частичной мобилизации подписал президент России Владимир Путин. Частичную мобилизацию объявили 21 сентября.