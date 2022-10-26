Глава «Народной армии Донбасса» назвал задачу-минимум России в СВО

Глава «Народной армии Донбасса»: Россия должна отрезать Украину от моря
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Колонна военной техники в районе Запорожской области. Запорожская область, вдв, военные, сво
По мнению Георгия Макарьева, с отрезанной от моря Украиной будет проще договориться Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Задача-минимум для России в спецоперации — отрезать Украину от моря, взяв под свой контроль Николаев и Одессу. Таким мнением с URA.RU поделился глава общественной организации «Народная армия Донбасса» Георгий Макарьев.

«Сегодня задача минимум для России — отрезать фашистскую Украину от моря», — сказал Макарьев в разговоре с корреспондентом URA.RU. Он добавил, что для достижения такой цели России нужно взять под свой контроль Николаев и Одессу. По мнению руководителя общественной организации, в случае ограничения Украине доступа к морю, с ней будет проще договориться. Также упростится и контроль поступления вооружений украинской стороне.

Ранее Макарьев поделился своим мнением по поводу дальнейших действий армии России при защите Херсона. Он также заявил о грядущем масштабном наступлении российской армии по двум направлениям.

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Задача-минимум для России в спецоперации — отрезать Украину от моря, взяв под свой контроль Николаев и Одессу. Таким мнением с URA.RU поделился глава общественной организации «Народная армия Донбасса» Георгий Макарьев. «Сегодня задача минимум для России — отрезать фашистскую Украину от моря», — сказал Макарьев в разговоре с корреспондентом URA.RU. Он добавил, что для достижения такой цели России нужно взять под свой контроль Николаев и Одессу. По мнению руководителя общественной организации, в случае ограничения Украине доступа к морю, с ней будет проще договориться. Также упростится и контроль поступления вооружений украинской стороне. Ранее Макарьев поделился своим мнением по поводу дальнейших действий армии России при защите Херсона. Он также заявил о грядущем масштабном наступлении российской армии по двум направлениям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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