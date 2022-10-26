Глава «Народной армии Донбасса» назвал задачу-минимум России в СВО

Задача-минимум для России в спецоперации — отрезать Украину от моря, взяв под свой контроль Николаев и Одессу. Таким мнением с URA.RU поделился глава общественной организации «Народная армия Донбасса» Георгий Макарьев.
«Сегодня задача минимум для России — отрезать фашистскую Украину от моря», — сказал Макарьев в разговоре с корреспондентом URA.RU. Он добавил, что для достижения такой цели России нужно взять под свой контроль Николаев и Одессу. По мнению руководителя общественной организации, в случае ограничения Украине доступа к морю, с ней будет проще договориться. Также упростится и контроль поступления вооружений украинской стороне.
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Задача-минимум для России в спецоперации — отрезать Украину от моря, взяв под свой контроль Николаев и Одессу. Таким мнением с URA.RU поделился глава общественной организации «Народная армия Донбасса» Георгий Макарьев. «Сегодня задача минимум для России — отрезать фашистскую Украину от моря», — сказал Макарьев в разговоре с корреспондентом URA.RU. Он добавил, что для достижения такой цели России нужно взять под свой контроль Николаев и Одессу. По мнению руководителя общественной организации, в случае ограничения Украине доступа к морю, с ней будет проще договориться. Также упростится и контроль поступления вооружений украинской стороне. Ранее Макарьев поделился своим мнением по поводу дальнейших действий армии России при защите Херсона. Он также заявил о грядущем масштабном наступлении российской армии по двум направлениям.