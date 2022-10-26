Глава «Народной армии Донбасса» назвал задачу-минимум России в СВО

Глава «Народной армии Донбасса»: Россия должна отрезать Украину от моря

26 октября 2022 в 19:39 Размер текста - 17 +

По мнению Георгия Макарьева, с отрезанной от моря Украиной будет проще договориться Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Задача-минимум для России в спецоперации — отрезать Украину от моря, взяв под свой контроль Николаев и Одессу. Таким мнением с URA.RU поделился глава общественной организации «Народная армия Донбасса» Георгий Макарьев. «Сегодня задача минимум для России — отрезать фашистскую Украину от моря», — сказал Макарьев в разговоре с корреспондентом URA.RU. Он добавил, что для достижения такой цели России нужно взять под свой контроль Николаев и Одессу. По мнению руководителя общественной организации, в случае ограничения Украине доступа к морю, с ней будет проще договориться. Также упростится и контроль поступления вооружений украинской стороне. Ранее Макарьев поделился своим мнением по поводу дальнейших действий армии России при защите Херсона. Он также заявил о грядущем масштабном наступлении российской армии по двум направлениям.

Задача-минимум для России в спецоперации — отрезать Украину от моря, взяв под свой контроль Николаев и Одессу. Таким мнением с URA.RU поделился глава общественной организации «Народная армия Донбасса» Георгий Макарьев. «Сегодня задача минимум для России — отрезать фашистскую Украину от моря», — сказал Макарьев в разговоре с корреспондентом URA.RU. Он добавил, что для достижения такой цели России нужно взять под свой контроль Николаев и Одессу. По мнению руководителя общественной организации, в случае ограничения Украине доступа к морю, с ней будет проще договориться. Также упростится и контроль поступления вооружений украинской стороне. Ранее Макарьев поделился своим мнением по поводу дальнейших действий армии России при защите Херсона. Он также заявил о грядущем масштабном наступлении российской армии по двум направлениям.