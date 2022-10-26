Глава «Народной армии Донбасса»: масштабного наступления России стоит ждать с двух направлений

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Герой ЛНР спрогнозировал действия российской армии на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия готовится к масштабному наступлению Вооруженных сил РФ в этом году. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил герой Луганской Народной Республики (ЛНР), руководитель организации «Народная армия Донбасса» Георгий Макарьев.

«На мой взгляд, стоит готовиться к масштабному наступлению ВС РФ. Оно может пойти с одного из двух направлений: либо со стороны Брянской области, либо со стороны Белоруссии в направлении Киева. Во всяком случае, логично было бы ударить во фланг, там, где минимальное скопление вражеских войск», — рассказал Макарьев в беседе с URA.RU.

Герой ЛНР отметил, что как только украинские военные начнут перебрасывать силы для приостановки прорыва, будет нанесен удар с противоположной стороны. Макарьев рассказал, что тем самым ВС РФ попытается отрезать основную группировку вооруженных сил Украины от снабжения западных стран.

«Это будет идеальный сценарий, который возможен при достаточном людском и техническом ресурсе. Два мощнейших удара по направлению друг к другу, проведенные молниеносно и с достаточным количеством сил, дадут свой положительный результат» — сказал Георгий Макарьев.

Ранее сообщалось, что Кадыров пообещал прорыв войск РФ в ходе спецоперации на Украине. Также Кадыров добавил, что если ВС РФ будут нападать каждый день, то будут такие показатели, что «им мало не покажется».

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин обозначил ее главной целью защиту мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны Киева.

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Россия готовится к масштабному наступлению Вооруженных сил РФ в этом году. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил герой Луганской Народной Республики (ЛНР), руководитель организации «Народная армия Донбасса» Георгий Макарьев. «На мой взгляд, стоит готовиться к масштабному наступлению ВС РФ. Оно может пойти с одного из двух направлений: либо со стороны Брянской области, либо со стороны Белоруссии в направлении Киева. Во всяком случае, логично было бы ударить во фланг, там, где минимальное скопление вражеских войск», — рассказал Макарьев в беседе с URA.RU. Герой ЛНР отметил, что как только украинские военные начнут перебрасывать силы для приостановки прорыва, будет нанесен удар с противоположной стороны. Макарьев рассказал, что тем самым ВС РФ попытается отрезать основную группировку вооруженных сил Украины от снабжения западных стран. «Это будет идеальный сценарий, который возможен при достаточном людском и техническом ресурсе. Два мощнейших удара по направлению друг к другу, проведенные молниеносно и с достаточным количеством сил, дадут свой положительный результат» — сказал Георгий Макарьев. Ранее сообщалось, что Кадыров пообещал прорыв войск РФ в ходе спецоперации на Украине. Также Кадыров добавил, что если ВС РФ будут нападать каждый день, то будут такие показатели, что «им мало не покажется». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин обозначил ее главной целью защиту мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны Киева.
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