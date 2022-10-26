Глава «Народной армии Донбасса»: масштабного наступления России стоит ждать с двух направлений

26 октября 2022 в 12:38 Размер текста - 17 +

Герой ЛНР спрогнозировал действия российской армии на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия готовится к масштабному наступлению Вооруженных сил РФ в этом году. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил герой Луганской Народной Республики (ЛНР), руководитель организации «Народная армия Донбасса» Георгий Макарьев. «На мой взгляд, стоит готовиться к масштабному наступлению ВС РФ. Оно может пойти с одного из двух направлений: либо со стороны Брянской области, либо со стороны Белоруссии в направлении Киева. Во всяком случае, логично было бы ударить во фланг, там, где минимальное скопление вражеских войск», — рассказал Макарьев в беседе с URA.RU. Герой ЛНР отметил, что как только украинские военные начнут перебрасывать силы для приостановки прорыва, будет нанесен удар с противоположной стороны. Макарьев рассказал, что тем самым ВС РФ попытается отрезать основную группировку вооруженных сил Украины от снабжения западных стран. «Это будет идеальный сценарий, который возможен при достаточном людском и техническом ресурсе. Два мощнейших удара по направлению друг к другу, проведенные молниеносно и с достаточным количеством сил, дадут свой положительный результат» — сказал Георгий Макарьев. Ранее сообщалось, что Кадыров пообещал прорыв войск РФ в ходе спецоперации на Украине. Также Кадыров добавил, что если ВС РФ будут нападать каждый день, то будут такие показатели, что «им мало не покажется». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин обозначил ее главной целью защиту мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны Киева.

Россия готовится к масштабному наступлению Вооруженных сил РФ в этом году. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил герой Луганской Народной Республики (ЛНР), руководитель организации «Народная армия Донбасса» Георгий Макарьев. «На мой взгляд, стоит готовиться к масштабному наступлению ВС РФ. Оно может пойти с одного из двух направлений: либо со стороны Брянской области, либо со стороны Белоруссии в направлении Киева. Во всяком случае, логично было бы ударить во фланг, там, где минимальное скопление вражеских войск», — рассказал Макарьев в беседе с URA.RU. Герой ЛНР отметил, что как только украинские военные начнут перебрасывать силы для приостановки прорыва, будет нанесен удар с противоположной стороны. Макарьев рассказал, что тем самым ВС РФ попытается отрезать основную группировку вооруженных сил Украины от снабжения западных стран. «Это будет идеальный сценарий, который возможен при достаточном людском и техническом ресурсе. Два мощнейших удара по направлению друг к другу, проведенные молниеносно и с достаточным количеством сил, дадут свой положительный результат» — сказал Георгий Макарьев. Ранее сообщалось, что Кадыров пообещал прорыв войск РФ в ходе спецоперации на Украине. Также Кадыров добавил, что если ВС РФ будут нападать каждый день, то будут такие показатели, что «им мало не покажется». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин обозначил ее главной целью защиту мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны Киева.