Власти Екатеринбурга объяснили, как получить выплаты семьям мобилизованных

Мэрия Екатеринбурга выпустила инструкцию по выплатам для семей мобилизованных

26 октября 2022 в 20:47 Размер текста - 17 +

Обратиться за выплатами может ограниченный круг близких Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Семьи екатеринбуржцев, попавших под частичную мобилизацию, могут обратиться за единовременными выплатами в городские отделы соцполитики. Об этом рассказали в мэрии, прикрепив адреса учреждений. О единовременных выплатах семьям мобилизованных свердловчан региональное правительство объявило 20 октября. Согласно постановлению, каждая семья призванного военнослужащего получит по 20 тысяч рублей, плюс 20 тысяч на каждого несовершеннолетнего ребенка, а также на детей в возрасте от 18 до 23 лет, являющихся студентами. Обратиться за выплатой может супруга (или супруг) участника спецоперации РФ на Украине или мобилизованного. Родитель или усыновитель, бабушка или дедушка военнослужащего (но только в том случае, если нет других имеющих право на получение выплаты членов семьи). «Претендующего на выплату гражданину необходимо обратиться в управление социальной политики министерства социальной политики Свердловской области по месту жительства. Затем управление социальной политики самостоятельно обработает поданное заявление — запросит необходимые документы в других ведомствах, проверит предоставленную информацию. Далее, если право на получение такой поддержки будет подтверждено документами, выплата будет произведена через банки, в том числе с использованием Единой социальной карты», — объяснили в администрации. Выплаты будут приходить не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем, когда было принято решение о ее назначении. Если конкретной семье назначили выплату в октябре, деньги ей придут не позднее 26 ноября. Адреса отделов соцполитики в Екатеринбурге: Управление соцполитики №23 (Орджоникидзевский район) — ул. Бабушкина, 22

Управление соцполитики №24 (Кировский район) — ул. Генеральская, 6

Управление соцполитики №25 (Чкаловский район) — пер. Автомобильный, 3

Управление соцполитики №26 (Верх-Исетский, Железнодорожный районы) — ул. Хомякова, 14/А (на территории Верх-Исетского района), ул. Коуровская, 22 (на территории Железнодорожного района)

Управление соцполитики №27 (Ленинский, Октябрьский районы) — ул. Шейнкмана, 22

Семьи екатеринбуржцев, попавших под частичную мобилизацию, могут обратиться за единовременными выплатами в городские отделы соцполитики. Об этом рассказали в мэрии, прикрепив адреса учреждений. О единовременных выплатах семьям мобилизованных свердловчан региональное правительство объявило 20 октября. Согласно постановлению, каждая семья призванного военнослужащего получит по 20 тысяч рублей, плюс 20 тысяч на каждого несовершеннолетнего ребенка, а также на детей в возрасте от 18 до 23 лет, являющихся студентами. Обратиться за выплатой может супруга (или супруг) участника спецоперации РФ на Украине или мобилизованного. Родитель или усыновитель, бабушка или дедушка военнослужащего (но только в том случае, если нет других имеющих право на получение выплаты членов семьи). «Претендующего на выплату гражданину необходимо обратиться в управление социальной политики министерства социальной политики Свердловской области по месту жительства. Затем управление социальной политики самостоятельно обработает поданное заявление — запросит необходимые документы в других ведомствах, проверит предоставленную информацию. Далее, если право на получение такой поддержки будет подтверждено документами, выплата будет произведена через банки, в том числе с использованием Единой социальной карты», — объяснили в администрации. Выплаты будут приходить не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем, когда было принято решение о ее назначении. Если конкретной семье назначили выплату в октябре, деньги ей придут не позднее 26 ноября. Адреса отделов соцполитики в Екатеринбурге: