Свердловские власти объявили размер выплат для семей мобилизованных

Женам и детям мобилизованных в Свердловской области выплатят по 20 тысяч рублей

20 октября 2022 в 11:52 Размер текста - 17 +

Свердловское правительство поможет родным мобилизованных деньгами Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Семьи мобилизованных жителей Свердловской области получат единовременную выплату 20 тысяч рублей и еще по 20 тысяч на каждого ребенка. Такое решение приняло правительство региона, подтвердили URA.RU в департаменте информполитики. Источники агентства анонсировали такую меру. «Принятый областным кабмином документ предусматривает, что родные свердловчан, участвовавших ранее или участвующих в спецоперации, могут получить единовременную выплату — в 20 тысяч рублей — на семью, а также аналогичную сумму на каждого из детей военнослужащего. Единовременная выплата назначается на каждого ребенка, не достигшего 18-летия, а также детям в возрасте от 18 до 23 лет, которые учатся в школе, учреждении профобразования или в вузе», — сказали в департаменте. Как уточнил министр соцполитики области Андрей Злоказов, выплаты будут предоставляться в беззаявительном порядке. Деньги должны прийти не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем, когда было принято решение о ее назначении. Источники URA.RU 19 октября сообщили, что областные власти готовят меры поддержки для семей мобилизованных. Об этом шла речь на совещании у первого замгубернатора Алексея Шмыкова. А ранее правительство региона объявило о льготах для детей свердловчан, попавших под мобилизацию. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Планируется, что по всей стране будут призваны на военную службу 300 тысяч резервистов. В Свердловской области называлась цифра в 9,7 тысячи человек. В ряде российских регионов губернаторы отчитались о выполнении плана по призыву. Свердловские власти пока не раскрывают, на какой стадии находится мобилизация.

Семьи мобилизованных жителей Свердловской области получат единовременную выплату 20 тысяч рублей и еще по 20 тысяч на каждого ребенка. Такое решение приняло правительство региона, подтвердили URA.RU в департаменте информполитики. Источники агентства анонсировали такую меру. «Принятый областным кабмином документ предусматривает, что родные свердловчан, участвовавших ранее или участвующих в спецоперации, могут получить единовременную выплату — в 20 тысяч рублей — на семью, а также аналогичную сумму на каждого из детей военнослужащего. Единовременная выплата назначается на каждого ребенка, не достигшего 18-летия, а также детям в возрасте от 18 до 23 лет, которые учатся в школе, учреждении профобразования или в вузе», — сказали в департаменте. Как уточнил министр соцполитики области Андрей Злоказов, выплаты будут предоставляться в беззаявительном порядке. Деньги должны прийти не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем, когда было принято решение о ее назначении. Источники URA.RU 19 октября сообщили, что областные власти готовят меры поддержки для семей мобилизованных. Об этом шла речь на совещании у первого замгубернатора Алексея Шмыкова. А ранее правительство региона объявило о льготах для детей свердловчан, попавших под мобилизацию. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Планируется, что по всей стране будут призваны на военную службу 300 тысяч резервистов. В Свердловской области называлась цифра в 9,7 тысячи человек. В ряде российских регионов губернаторы отчитались о выполнении плана по призыву. Свердловские власти пока не раскрывают, на какой стадии находится мобилизация.