Собчак впервые прокомментировала дело о вымогательствах у главы Ростеха

Собчак вступилась за своего коммерческого директора и заявила, что он невиновен
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Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения, портрет
Ксения Собчак не верит в вину своего подчиненного Фото:
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Дело Ксении Собчак

Журналист Ксения Собчак не верит в то, что ее коммерческий директор Кирилл Суханов занимался вымогательством у главы Ростеха Сергея Чемезова. Она выразила подчиненному поддержку. При этом Собчак никак не прокомментировала слухи о своей причастности к делу и новости об отъезде из РФ.

«Суханов арестован. Ему пытаются приписать вымогательство. У кого? Зачем? Какой еще Ростех? При чем тут Чемезов? Не верю в это вообще, и надеюсь, что сейчас во всем разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь», — написала Собчак в telegram-канале «Кровавая барыня».

Собчак также предположила, что если Суханов не будет отпущен, это будет свидетельствовать об атаке на ее команду. Она назвала свое медиа «последней свободной редакцией в России» и предположила, что эту редакцию захотели «прижать».

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Журналист Ксения Собчак не верит в то, что ее коммерческий директор Кирилл Суханов занимался вымогательством у главы Ростеха Сергея Чемезова. Она выразила подчиненному поддержку. При этом Собчак никак не прокомментировала слухи о своей причастности к делу и новости об отъезде из РФ. «Суханов арестован. Ему пытаются приписать вымогательство. У кого? Зачем? Какой еще Ростех? При чем тут Чемезов? Не верю в это вообще, и надеюсь, что сейчас во всем разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь», — написала Собчак в telegram-канале «Кровавая барыня». Собчак также предположила, что если Суханов не будет отпущен, это будет свидетельствовать об атаке на ее команду. Она назвала свое медиа «последней свободной редакцией в России» и предположила, что эту редакцию захотели «прижать».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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