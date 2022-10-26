Собчак впервые прокомментировала дело о вымогательствах у главы Ростеха

Собчак вступилась за своего коммерческого директора и заявила, что он невиновен

26 октября 2022 в 22:47 Размер текста - 17 +

Ксения Собчак не верит в вину своего подчиненного Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дело Ксении Собчак Журналист Ксения Собчак не верит в то, что ее коммерческий директор Кирилл Суханов занимался вымогательством у главы Ростеха Сергея Чемезова. Она выразила подчиненному поддержку. При этом Собчак никак не прокомментировала слухи о своей причастности к делу и новости об отъезде из РФ. «Суханов арестован. Ему пытаются приписать вымогательство. У кого? Зачем? Какой еще Ростех? При чем тут Чемезов? Не верю в это вообще, и надеюсь, что сейчас во всем разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь», — написала Собчак в telegram-канале «Кровавая барыня». Собчак также предположила, что если Суханов не будет отпущен, это будет свидетельствовать об атаке на ее команду. Она назвала свое медиа «последней свободной редакцией в России» и предположила, что эту редакцию захотели «прижать».

Журналист Ксения Собчак не верит в то, что ее коммерческий директор Кирилл Суханов занимался вымогательством у главы Ростеха Сергея Чемезова. Она выразила подчиненному поддержку. При этом Собчак никак не прокомментировала слухи о своей причастности к делу и новости об отъезде из РФ. «Суханов арестован. Ему пытаются приписать вымогательство. У кого? Зачем? Какой еще Ростех? При чем тут Чемезов? Не верю в это вообще, и надеюсь, что сейчас во всем разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь», — написала Собчак в telegram-канале «Кровавая барыня». Собчак также предположила, что если Суханов не будет отпущен, это будет свидетельствовать об атаке на ее команду. Она назвала свое медиа «последней свободной редакцией в России» и предположила, что эту редакцию захотели «прижать».