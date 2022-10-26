Челябинский депутат Госдумы отправляется на передовую

Олег Колесников получил повестку 19 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Депутат Госдумы от Челябинской области, ушедший добровольцем на спецоперацию, закончил обучение в военно-полевом лагере и отправляется на передовую. Об этом он написал 26 октября на своей странице в соцсети.

«За это время под руководством опытных инструкторов получил практические навыки по огневой, тактической и медицинской подготовке, которые проходят с повышенной интенсивностью, в том числе ночью. Отправляемся на передовую…», — сообщил Колесников в личном telegram-канале.

Депутат отметил, что отдельные занятия были посвящены устройству разных видов мин и их обезвреживанию. Он услышал немало ценных советов от людей с реальным боевым опытом. По словам Колесникова добровольцы из разных регионов прибывают ежедневно.

Колесников получил повестку 19 октября. Он стал вторым челябинским депутатом Госдумы после Олега Голикова, который тоже добровольно отправился на фронт.

Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. Планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов. Спецоперация РФ по денацификации Украины проводится с 24 февраля.

Депутат готовится к отправке на передовую Фото: telegram-канал Олега Колесникова