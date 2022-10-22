22 октября 2022
21 октября 2022

Челябинский депутат Госдумы рассказал о первых днях боевого слаживания. Фото

Ушедший на фронт челябинский депутат Госдумы прибыл в боевой лагерь добровольцев
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Олег Колесников получил повестку в военкомате. Челябинск , колесников олег
Олег Колесников отправился на фронт Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Депутат Госдумы из Челябинска Олег Колесников рассказал о первых днях боевого слаживания в полевом лагере добровольцев. Фото он разместил на своей странице в соцсетях.

«Военным бортом из Москвы прибыл в полевой лагерь добровольцев. Здесь находится несколько сотен человек из разных городов, причем моложе 40 лет нет никого. Живем в армейских палатках, столовая и санитарные помещения — в отдельных модулях», — написал Колесников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Парламентарий уточнил, что лагерь находится в степной местности, и ему не хватает уральских лесов и гор. До полигона все бойцы в полной амуниции идут около трех километров.

«Обстановка рабочая, непросто, но все понимают, зачем они здесь, и относятся правильно, настрой у всех серьезный. Провели первые стрельбы. Под руководством опытного инструктора армейская наука вспоминается очень быстро», — добавил Колесников.

Он уточнил, что может делать фото и видео, пока идет слаживание. Потом такая возможность вряд ли представится. На личные сообщения ответить парламентарий не сможет и переадресовывает их своим помощникам.

Депутат получил повестку 19 октября. В день отправки он поблагодарил жену за поддержку и веру в него. Колесников стал вторым челябинским депутатом Госдумы после Олега Голикова, который отправился на фронт.

Олег Колесников показал, как живут мобилизованные
Учебка находится в степной зоне
Мобилизованные уже провели первые стрельбы

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Депутат Госдумы из Челябинска Олег Колесников рассказал о первых днях боевого слаживания в полевом лагере добровольцев. Фото он разместил на своей странице в соцсетях. «Военным бортом из Москвы прибыл в полевой лагерь добровольцев. Здесь находится несколько сотен человек из разных городов, причем моложе 40 лет нет никого. Живем в армейских палатках, столовая и санитарные помещения — в отдельных модулях», — написал Колесников на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Парламентарий уточнил, что лагерь находится в степной местности, и ему не хватает уральских лесов и гор. До полигона все бойцы в полной амуниции идут около трех километров. «Обстановка рабочая, непросто, но все понимают, зачем они здесь, и относятся правильно, настрой у всех серьезный. Провели первые стрельбы. Под руководством опытного инструктора армейская наука вспоминается очень быстро», — добавил Колесников. Он уточнил, что может делать фото и видео, пока идет слаживание. Потом такая возможность вряд ли представится. На личные сообщения ответить парламентарий не сможет и переадресовывает их своим помощникам. Депутат получил повестку 19 октября. В день отправки он поблагодарил жену за поддержку и веру в него. Колесников стал вторым челябинским депутатом Госдумы после Олега Голикова, который отправился на фронт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...