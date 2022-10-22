Ушедший на фронт челябинский депутат Госдумы прибыл в боевой лагерь добровольцев

Олег Колесников отправился на фронт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Депутат Госдумы из Челябинска Олег Колесников рассказал о первых днях боевого слаживания в полевом лагере добровольцев. Фото он разместил на своей странице в соцсетях.

«Военным бортом из Москвы прибыл в полевой лагерь добровольцев. Здесь находится несколько сотен человек из разных городов, причем моложе 40 лет нет никого. Живем в армейских палатках, столовая и санитарные помещения — в отдельных модулях», — написал Колесников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Парламентарий уточнил, что лагерь находится в степной местности, и ему не хватает уральских лесов и гор. До полигона все бойцы в полной амуниции идут около трех километров.

«Обстановка рабочая, непросто, но все понимают, зачем они здесь, и относятся правильно, настрой у всех серьезный. Провели первые стрельбы. Под руководством опытного инструктора армейская наука вспоминается очень быстро», — добавил Колесников.

Он уточнил, что может делать фото и видео, пока идет слаживание. Потом такая возможность вряд ли представится. На личные сообщения ответить парламентарий не сможет и переадресовывает их своим помощникам.

Депутат получил повестку 19 октября. В день отправки он поблагодарил жену за поддержку и веру в него. Колесников стал вторым челябинским депутатом Госдумы после Олега Голикова, который отправился на фронт.

Олег Колесников показал, как живут мобилизованные Олег Колесников, «ВКонтакте»

Учебка находится в степной зоне Олег Колесников, «ВКонтакте»