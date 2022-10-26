Мать из ЯНАО отказывалась платить алименты на четверых детей

Жительница ЯНАО уклонялась от уплаты алиментов на четверых детей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В результате прокурорской проверки жительница Шурышкарского района (ЯНАО) признана виновной по уголовному делу за неуплату алиментов на содержание четверых детей. Об этом заявили в прокуратуре ЯНАО.

«Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей)», — говорится в прокуратуре. Отмечается, что у женщины четверо детей.

После привлечения к ответственности женщина на протяжении трех месяцев без веской причины продолжала уклоняться от уплаты алиментов. Текущая задолженность составляет более 90 тысяч рублей. Женщину ждет наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% в счет государства.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске судебные приставы на автомобиль должника по алиментам ввели запрет регистрационных действий. В результате принятых мер мужчина погасил задолженность перед ребенком.