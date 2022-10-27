Politico: США торопятся доставить термоядерные бомбы в Европу

27 октября 2022 в 10:41 Размер текста - 17 +

Прибытие бомбы B61-12, теперь запланировано на декабрь этого года Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты ускорили формирование более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе. Развертывание улучшенного гравитационного ядерного оружия было перенесено на декабрь. Об этом заявило издание Politico. «Прибытие модернизированного гравитационного ядерного оружия B61-12, первоначально запланированное на следующую весну, теперь запланировано на декабрь этого года», — цитирует издание официальных лиц США союзникам по НАТО. Замена старого оружия новой версией на различных складских объектах в Европе для возможного использования американскими и союзными бомбардировщиками и истребителями происходит на фоне обостренной напряженности в связи с угрозами России использовать ядерное оружие на Украине, отметило издание. «Запад должен сделать больше, чтобы удержать Москву от пересечения этой линии», — добавили они. Ранее сообщалось, что США сконцентрировали на территории Европы около 200 ядерных бомб для возможной атаки на Россию. Американцы не только не выводят с территории европейских стран ядерное оружие, они продолжают модернизировать его.

Соединенные Штаты ускорили формирование более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе. Развертывание улучшенного гравитационного ядерного оружия было перенесено на декабрь. Об этом заявило издание Politico. «Прибытие модернизированного гравитационного ядерного оружия B61-12, первоначально запланированное на следующую весну, теперь запланировано на декабрь этого года», — цитирует издание официальных лиц США союзникам по НАТО. Замена старого оружия новой версией на различных складских объектах в Европе для возможного использования американскими и союзными бомбардировщиками и истребителями происходит на фоне обостренной напряженности в связи с угрозами России использовать ядерное оружие на Украине, отметило издание. «Запад должен сделать больше, чтобы удержать Москву от пересечения этой линии», — добавили они. Ранее сообщалось, что США сконцентрировали на территории Европы около 200 ядерных бомб для возможной атаки на Россию. Американцы не только не выводят с территории европейских стран ядерное оружие, они продолжают модернизировать его.