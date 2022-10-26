Дума ХМАО утвердила треть членов общественной палаты нового созыва. Список

27 октября 2022 в 11:18 Размер текста - 17 +

Депутаты думы ХМАО проголосовали за включение в список 15 членов общественной палаты Фото: Александр Елизаров © URA.RU Дума ХМАО на своем заседании утвердила треть членов общественной палаты округа седьмого созыва. Депутаты проголосовали за 15 рекомендованных комитетом по развитию гражданского общества кандидатов из 21, представленного окружными некоммерческими организациями, передает корреспондент URA.RU. В новый состав палаты вошли известные в ХМАО общественники: Светлана Басова, Виктор Вискунов, Рамиз Гадиев, Эдуард Гиниатуллин, Александр Громов, Сергей Дмитриев, Владислав Иванов, Вера Кондратьева, Людмила Кузнецова, Анастасия Муллаярова, Сергей Сапичев, Римма Сальманова, Александр Семенов, Ольга Сидорова и Андрей Спасибин. Депутаты проголосовали за внесение этих кандидатов единогласно. Общественная палата ХМАО избирается один раз в три года. Срок полномочий предыдущего седьмого созыва истекает 27 декабря. Процедура формирования нового состава палаты следующая: одну треть членов общественной палаты ХМАО утверждает дума, 15 кандидатов утверждает губернатор, затем утвержденные думой и губернатором выбирают еще 15 кандидатов. Полномочия нового состава палаты начнут действовать со дня ее первого заседания. Ранее URA.RU писало о новых льготах, принятых депутатами думы ХМАО для семей участников спецоперации. Военнослужащие будут получать бесплатную юридическую помощь и возмещение родительской платы за питание детей в школах и детских садах.

Дума ХМАО на своем заседании утвердила треть членов общественной палаты округа седьмого созыва. Депутаты проголосовали за 15 рекомендованных комитетом по развитию гражданского общества кандидатов из 21, представленного окружными некоммерческими организациями, передает корреспондент URA.RU. В новый состав палаты вошли известные в ХМАО общественники: Светлана Басова, Виктор Вискунов, Рамиз Гадиев, Эдуард Гиниатуллин, Александр Громов, Сергей Дмитриев, Владислав Иванов, Вера Кондратьева, Людмила Кузнецова, Анастасия Муллаярова, Сергей Сапичев, Римма Сальманова, Александр Семенов, Ольга Сидорова и Андрей Спасибин. Депутаты проголосовали за внесение этих кандидатов единогласно. Общественная палата ХМАО избирается один раз в три года. Срок полномочий предыдущего седьмого созыва истекает 27 декабря. Процедура формирования нового состава палаты следующая: одну треть членов общественной палаты ХМАО утверждает дума, 15 кандидатов утверждает губернатор, затем утвержденные думой и губернатором выбирают еще 15 кандидатов. Полномочия нового состава палаты начнут действовать со дня ее первого заседания. Ранее URA.RU писало о новых льготах, принятых депутатами думы ХМАО для семей участников спецоперации. Военнослужащие будут получать бесплатную юридическую помощь и возмещение родительской платы за питание детей в школах и детских садах.