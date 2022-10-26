Тюменец заколол приятеля ножом по дороге в кафе

27 октября 2022 в 12:03 Размер текста - 17 +

Мужчины решили продолжить веселье в кафе, но по дороге между ними случился конфликт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из-за возникшего по дороге в кафе конфликта тюменец ударил приятеля ножом в грудь на глазах у таксиста. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по Тюменской области. «Товарищи 1976 и 1995 годов рождения вместе распивали алкогольные напитки, после чего решили поехать в кафе. В такси между мужчинами возник словесный конфликт. Когда они вышли из автомобиля, старший товарищ достал нож и ударил им оппонента в грудь. Очевидцем происшествия стал таксист, который попросил прохожего вызывать скорую помощь и полицию», — сообщили в ведомстве. В настоящий момент подозреваемый задержан. Тюменец свою вину признал, также он заявил, что из-за выпитого алкоголя просто не смог себя контролировать. Согласно ч.1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Ранее URA.RU писало о том, что житель Тюмени заколол ножом приятеля. Он нанес товарищу около полусотни ножевых ранений, но сам сдался в полицию спустя несколько дней.

Из-за возникшего по дороге в кафе конфликта тюменец ударил приятеля ножом в грудь на глазах у таксиста. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по Тюменской области. «Товарищи 1976 и 1995 годов рождения вместе распивали алкогольные напитки, после чего решили поехать в кафе. В такси между мужчинами возник словесный конфликт. Когда они вышли из автомобиля, старший товарищ достал нож и ударил им оппонента в грудь. Очевидцем происшествия стал таксист, который попросил прохожего вызывать скорую помощь и полицию», — сообщили в ведомстве. В настоящий момент подозреваемый задержан. Тюменец свою вину признал, также он заявил, что из-за выпитого алкоголя просто не смог себя контролировать. Согласно ч.1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Ранее URA.RU писало о том, что житель Тюмени заколол ножом приятеля. Он нанес товарищу около полусотни ножевых ранений, но сам сдался в полицию спустя несколько дней.