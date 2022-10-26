26 октября 2022

Тюменец заколол приятеля ножом по дороге в кафе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Врио начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор Владимир Миронов. Екатеринбург, полиция, тренировка, нож
Мужчины решили продолжить веселье в кафе, но по дороге между ними случился конфликт Фото:

Из-за возникшего по дороге в кафе конфликта тюменец ударил приятеля ножом в грудь на глазах у таксиста. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по Тюменской области.

«Товарищи 1976 и 1995 годов рождения вместе распивали алкогольные напитки, после чего решили поехать в кафе. В такси между мужчинами возник словесный конфликт. Когда они вышли из автомобиля, старший товарищ достал нож и ударил им оппонента в грудь. Очевидцем происшествия стал таксист, который попросил прохожего вызывать скорую помощь и полицию», — сообщили в ведомстве.

В настоящий момент подозреваемый задержан. Тюменец свою вину признал, также он заявил, что из-за выпитого алкоголя просто не смог себя контролировать. Согласно ч.1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Ранее URA.RU писало о том, что житель Тюмени заколол ножом приятеля. Он нанес товарищу около полусотни ножевых ранений, но сам сдался в полицию спустя несколько дней.

Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

Из-за возникшего по дороге в кафе конфликта тюменец ударил приятеля ножом в грудь на глазах у таксиста. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по Тюменской области. «Товарищи 1976 и 1995 годов рождения вместе распивали алкогольные напитки, после чего решили поехать в кафе. В такси между мужчинами возник словесный конфликт. Когда они вышли из автомобиля, старший товарищ достал нож и ударил им оппонента в грудь. Очевидцем происшествия стал таксист, который попросил прохожего вызывать скорую помощь и полицию», — сообщили в ведомстве. В настоящий момент подозреваемый задержан. Тюменец свою вину признал, также он заявил, что из-за выпитого алкоголя просто не смог себя контролировать. Согласно ч.1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Ранее URA.RU писало о том, что житель Тюмени заколол ножом приятеля. Он нанес товарищу около полусотни ножевых ранений, но сам сдался в полицию спустя несколько дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...