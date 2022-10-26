26 октября 2022

Спрос на жилье в Челябинске падает, но цены не снижаются

© Служба новостей «URA.RU»
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Академ Риверсайд Челябинск, жилье, академ риверсайд, дом
Собственники не хотят снижать стоимость жилья Фото:

Спрос на недвижимость в Челябинске падает, но цены на жилье не снижаются. Об этом сообщила URA.RU риелтор Татьяна Гоголева, ссылаясь на проведенный telegram-каналом «Документы для риелторов» опрос.

«65% опрошенных риелторов заявили о том, что собственники квартир не готовы снижать цены на недвижимость, несмотря на сильное желание покупателей торговаться. При этом часть респондентов сообщила, что спрос на жилье в Челябинске стремительно падает», — рассказала риелтор.

По ее словам, покупатели ждут падения цен на недвижимость, но этого не происходит. Соответственно, снижается спрос на жилье. Риелтор убеждена, в связи с этим стоимость квадратного метра в Челябинске будет постепенно снижаться.

Ранее жители Челябинска стали активно скупать недвижимость в Дубае, несмотря на ее удорожание на 30%. Риелторы рассказали, что 98% сделок проходят дистанционно.

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Спрос на недвижимость в Челябинске падает, но цены на жилье не снижаются. Об этом сообщила URA.RU риелтор Татьяна Гоголева, ссылаясь на проведенный telegram-каналом «Документы для риелторов» опрос. «65% опрошенных риелторов заявили о том, что собственники квартир не готовы снижать цены на недвижимость, несмотря на сильное желание покупателей торговаться. При этом часть респондентов сообщила, что спрос на жилье в Челябинске стремительно падает», — рассказала риелтор. По ее словам, покупатели ждут падения цен на недвижимость, но этого не происходит. Соответственно, снижается спрос на жилье. Риелтор убеждена, в связи с этим стоимость квадратного метра в Челябинске будет постепенно снижаться. Ранее жители Челябинска стали активно скупать недвижимость в Дубае, несмотря на ее удорожание на 30%. Риелторы рассказали, что 98% сделок проходят дистанционно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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