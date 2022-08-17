Свердловским детям закупили уникальный «космический» аппарат. Фото

Инновационный томограф для более быстрой и точной диагностики детям появился в Областной детской клинической больнице в Екатеринбурге. Это первый подобный аппарат в УрФО, всего в России таких четыре. Новое оборудование расположено в специально спроектированном просторном модуле, который оформлен в стиле космических путешествий, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Новый МРТ стал первым в УрФО аппаратом, на котором будет проводиться МРТ сердца детям. Сам аппарат расположен в просторном модуле, который оформлен в космическом стиле. Во всем модуле проглядывается тема космоса: яркие картины на стенах, гелиевые шары в виде космонавтов. Медики надеются, что такая красочная и захватывающая обстановка поможет маленьким пациентам расслабиться во время процедуры», — говорит журналист агентства.
По словам замминистра регионального минздрава Елены Чадовой, система также оснащена «детским пакетом», который позволит проводить диагностику даже младенцам. «Процедуру можно назначать новорожденным. Более того, с помощью томографа врачи могут провести обследование плода, находящегося еще в утробе матери, чтобы исключить аномалии развития», — отметила она.
Ранее агентство писало, что свердловские власти заявили, что приобрели в 2022 году более двух тысяч единиц медицинского оборудования. Свердловская область участвовала в аукционах, которые позволили совершить выгодные покупки. Регион приобрел 11 компьютерных томографов, 29 маммографов и один аппарат МРТ.
В России до 2030 года планируется разработать 5 тыс. новых образовательных модулей и 114 аккредитационно-симуляционных центров для обучения врачей. Уже заработал Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования, обучение на которой проходят более 1,4 млн специалистов. Это дает возможность медикам не только оставаться в курсе новейших разработок, но и делиться собственным опытом, предлагая методики лечения, основанные на полученных знаниях.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»
Инновационный томограф для более быстрой и точной диагностики детям появился в Областной детской клинической больнице в Екатеринбурге. Это первый подобный аппарат в УрФО, всего в России таких четыре. Новое оборудование расположено в специально спроектированном просторном модуле, который оформлен в стиле космических путешествий, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Новый МРТ стал первым в УрФО аппаратом, на котором будет проводиться МРТ сердца детям. Сам аппарат расположен в просторном модуле, который оформлен в космическом стиле. Во всем модуле проглядывается тема космоса: яркие картины на стенах, гелиевые шары в виде космонавтов. Медики надеются, что такая красочная и захватывающая обстановка поможет маленьким пациентам расслабиться во время процедуры», — говорит журналист агентства. По словам замминистра регионального минздрава Елены Чадовой, система также оснащена «детским пакетом», который позволит проводить диагностику даже младенцам. «Процедуру можно назначать новорожденным. Более того, с помощью томографа врачи могут провести обследование плода, находящегося еще в утробе матери, чтобы исключить аномалии развития», — отметила она. Ранее агентство писало, что свердловские власти заявили, что приобрели в 2022 году более двух тысяч единиц медицинского оборудования. Свердловская область участвовала в аукционах, которые позволили совершить выгодные покупки. Регион приобрел 11 компьютерных томографов, 29 маммографов и один аппарат МРТ.