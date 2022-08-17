Свердловским детям закупили уникальный «космический» аппарат. Фото

Оборудование расположено в модуле, который оформлен в стиле космических путешествий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инновационный томограф для более быстрой и точной диагностики детям появился в Областной детской клинической больнице в Екатеринбурге. Это первый подобный аппарат в УрФО, всего в России таких четыре. Новое оборудование расположено в специально спроектированном просторном модуле, который оформлен в стиле космических путешествий, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Новый МРТ стал первым в УрФО аппаратом, на котором будет проводиться МРТ сердца детям. Сам аппарат расположен в просторном модуле, который оформлен в космическом стиле. Во всем модуле проглядывается тема космоса: яркие картины на стенах, гелиевые шары в виде космонавтов. Медики надеются, что такая красочная и захватывающая обстановка поможет маленьким пациентам расслабиться во время процедуры», — говорит журналист агентства.

По словам замминистра регионального минздрава Елены Чадовой, система также оснащена «детским пакетом», который позволит проводить диагностику даже младенцам. «Процедуру можно назначать новорожденным. Более того, с помощью томографа врачи могут провести обследование плода, находящегося еще в утробе матери, чтобы исключить аномалии развития», — отметила она.

Ранее агентство писало, что свердловские власти заявили, что приобрели в 2022 году более двух тысяч единиц медицинского оборудования. Свердловская область участвовала в аукционах, которые позволили совершить выгодные покупки. Регион приобрел 11 компьютерных томографов, 29 маммографов и один аппарат МРТ.

Инновационный томограф в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый МРТ стал первым в УрФО аппаратом, на котором будет проводиться МРТ сердца детям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Аппарат расположен в просторном модуле, который оформлен в космическом стиле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Медики надеются, что такая захватывающая обстановка поможет маленьким пациентам расслабиться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Процедуру можно назначать новорожденным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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В России до 2030 года планируется разработать 5 тыс. новых образовательных модулей и 114 аккредитационно-симуляционных центров для обучения врачей. Уже заработал Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования, обучение на которой проходят более 1,4 млн специалистов. Это дает возможность медикам не только оставаться в курсе новейших разработок, но и делиться собственным опытом, предлагая методики лечения, основанные на полученных знаниях.