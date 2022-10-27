Глава челябинского района пообедал в лагере для мобилизованных в Елани. Фото

27 октября 2022 в 13:59 Размер текста - 17 +

Александр Селезнев отметил высокое качество солдатского обеда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Глава Кизильского района Челябинской области Александр Селезнев пообедал в лагере для мобилизованных, расположенном на территории военной части в Елани. Как он написал в социальных сетях, солдатский обед получился сытным. «На обед были борщ, гречка с тушенкой, хлеб, масло и компот. По объему тарелок я понял, что всего мне не одолеть и взял только второе и компот без хлеба. Тушенка была с хорошими кусками мяса. Насытился вдоволь», — написал Селезнев на своей странице в «ВКонтакте». В рамках поездки глава района также передал солдатам посылки из дома, гуманитарную помощь от района. Для военных приобрели бензопилу, топоры, гвозди, скобы для строительства блиндажей. Также каждый мобилизованный получил теплые сапоги по размерам, 50-литровые канистры под питьевую воду, сладости. По словам Селезнева, командир дивизии заверил, что мобилизованные пройдут полный курс подготовки. Сами бойцы подтвердили, что подготовка в лагере идет ежедневно. Однако даже она не способна заглушить переживания за родных и близких. Селезнев заверил всех мобилизованных района, что их семьям будет предоставлена вся необходимая помощь. Ранее в Елань приезжал глава Агаповского района Артем Яхимович. Он также привез бойцам все необходимое для выполнения военных задач и оценил солдатскую кухню. Александр Селезнев (справа) съел солдатскую гречку с тушенкой и компот Фото: личная страница Александра Селезнева в «ВКонтакте»

Глава Кизильского района Челябинской области Александр Селезнев пообедал в лагере для мобилизованных, расположенном на территории военной части в Елани. Как он написал в социальных сетях, солдатский обед получился сытным. «На обед были борщ, гречка с тушенкой, хлеб, масло и компот. По объему тарелок я понял, что всего мне не одолеть и взял только второе и компот без хлеба. Тушенка была с хорошими кусками мяса. Насытился вдоволь», — написал Селезнев на своей странице в «ВКонтакте». В рамках поездки глава района также передал солдатам посылки из дома, гуманитарную помощь от района. Для военных приобрели бензопилу, топоры, гвозди, скобы для строительства блиндажей. Также каждый мобилизованный получил теплые сапоги по размерам, 50-литровые канистры под питьевую воду, сладости. По словам Селезнева, командир дивизии заверил, что мобилизованные пройдут полный курс подготовки. Сами бойцы подтвердили, что подготовка в лагере идет ежедневно. Однако даже она не способна заглушить переживания за родных и близких. Селезнев заверил всех мобилизованных района, что их семьям будет предоставлена вся необходимая помощь. Ранее в Елань приезжал глава Агаповского района Артем Яхимович. Он также привез бойцам все необходимое для выполнения военных задач и оценил солдатскую кухню.