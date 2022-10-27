Пушилин обозначил основную цель союзных сил Донбассе

Освобождение Артемовска (город в Донецкой области) разрушит логистику украинских войск и позволит силам РФ полностью освободить северную часть Донецкой республики. Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Там у ВСУ линия укрепления достаточно серьезная как раз проходит — Славянск—Артемовск—Краматорск. Если Артемовск будет освобожден, то это будет очень серьезный удар по противнику, будут нарушены дороги, по которым подвозятся боеприпасы, подкрепления. То есть у них по сути будут разорваны эти связи», — сказал Пушилин в эфире «Соловьев Live».
Он также добавил, что такой шаг поможет создать удобную возможность для освобождения Краматорска. «Мы тогда сможем перейти уже непосредственно к освобождению севера республики», — заключил врио главы ДНР.
Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный рассказал о надвигающихся боях за Артемовск, сообщает «Царьград». Позже стало известно, что жителей города начали перемещать в безопасные районы, передает «Федеральное агентство новостей».
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Освобождение Артемовска (город в Донецкой области) разрушит логистику украинских войск и позволит силам РФ полностью освободить северную часть Донецкой республики. Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин. «Там у ВСУ линия укрепления достаточно серьезная как раз проходит — Славянск—Артемовск—Краматорск. Если Артемовск будет освобожден, то это будет очень серьезный удар по противнику, будут нарушены дороги, по которым подвозятся боеприпасы, подкрепления. То есть у них по сути будут разорваны эти связи», — сказал Пушилин в эфире «Соловьев Live». Он также добавил, что такой шаг поможет создать удобную возможность для освобождения Краматорска. «Мы тогда сможем перейти уже непосредственно к освобождению севера республики», — заключил врио главы ДНР. Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный рассказал о надвигающихся боях за Артемовск, сообщает «Царьград». Позже стало известно, что жителей города начали перемещать в безопасные районы, передает «Федеральное агентство новостей».