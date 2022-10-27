Песков обвинил Польшу в чудовищной лжи

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Польша провоцирует молодое поколение к ненависти к русскому народу Фото:

Польша в очередной раз пытается «заморочить молодое поколение поляков, вскармливая их ложью и провоцируя ненависть к русскому народу». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на снос советских монументов в Польше, которые в Варшаве называют «памятниками лжи».

«Это ложь, ложь чудовищная, потому что очень много граждан СССР тогда погибло, освобождая Польшу. Это… очередная попытка оболванить молодое поколение поляков и вскормить их ложью, провоцируя ненависть к русским. История покажет неправильность этого, по-другому нельзя к этому относиться», — сообщил Песков журналистам в ходе конференц-колла.

В Польше сносят сразу четыре памятника советским воинам. Об этом сообщает радио Sputnik.

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Польша в очередной раз пытается «заморочить молодое поколение поляков, вскармливая их ложью и провоцируя ненависть к русскому народу». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на снос советских монументов в Польше, которые в Варшаве называют «памятниками лжи». «Это ложь, ложь чудовищная, потому что очень много граждан СССР тогда погибло, освобождая Польшу. Это… очередная попытка оболванить молодое поколение поляков и вскормить их ложью, провоцируя ненависть к русским. История покажет неправильность этого, по-другому нельзя к этому относиться», — сообщил Песков журналистам в ходе конференц-колла. В Польше сносят сразу четыре памятника советским воинам. Об этом сообщает радио Sputnik.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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