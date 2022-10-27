Песков обвинил Польшу в чудовищной лжи

27 октября 2022 в 15:10 Размер текста - 17 +

Польша провоцирует молодое поколение к ненависти к русскому народу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Польша в очередной раз пытается «заморочить молодое поколение поляков, вскармливая их ложью и провоцируя ненависть к русскому народу». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на снос советских монументов в Польше, которые в Варшаве называют «памятниками лжи». «Это ложь, ложь чудовищная, потому что очень много граждан СССР тогда погибло, освобождая Польшу. Это… очередная попытка оболванить молодое поколение поляков и вскормить их ложью, провоцируя ненависть к русским. История покажет неправильность этого, по-другому нельзя к этому относиться», — сообщил Песков журналистам в ходе конференц-колла. В Польше сносят сразу четыре памятника советским воинам. Об этом сообщает радио Sputnik.

Польша в очередной раз пытается «заморочить молодое поколение поляков, вскармливая их ложью и провоцируя ненависть к русскому народу». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на снос советских монументов в Польше, которые в Варшаве называют «памятниками лжи». «Это ложь, ложь чудовищная, потому что очень много граждан СССР тогда погибло, освобождая Польшу. Это… очередная попытка оболванить молодое поколение поляков и вскормить их ложью, провоцируя ненависть к русским. История покажет неправильность этого, по-другому нельзя к этому относиться», — сообщил Песков журналистам в ходе конференц-колла. В Польше сносят сразу четыре памятника советским воинам. Об этом сообщает радио Sputnik.