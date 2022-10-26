Губернатор Шумков предложил дизайнеру с мировым именем преподавать в КГУ

Промышленный дизайнер Владимир Пирожков согласился проводить обучение курганских студентов посредством ВКС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Вадим Шумков предложил российскому промышленному дизайнеру, руководителю московского центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» Владимиру Пирожкову преподавать в Курганском госуниверситете. Пирожков согласился на «частичное» преподавание, передает корреспондент URA.RU.

«Мы бы хотели поговорить с тобой. Наш проект IT-институт, ВКС-образование [посредством видеоконференцсвязи], с твоими нечастыми прилетами в Курган. Чтобы мы все-таки оформили годовой контракт», — сказал Шумков Владимиру Пирожкову во время губернаторских чтений, который проходят на базе Инвестиционного агентства в Кургане.

Пирожков ответил, что подписать годовой контракт не готов, так как ранее ему поступило подобное приглашение из Белгорода, но «частично можно». Он также предложил губернатору привлечь к проекту других интересных и успешных дизайнеров из московского центра.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане в губернаторских чтениях 27 октября участвуют все главы курганских округов, а также руководители предприятий и студенты. Специальный гость мероприятия — промышленный дизайнер Владимир Пирожков. По данным из открытых источников, он входит в пятерку лучших автомобильных дизайнеров мира.