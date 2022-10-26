26 октября 2022

Губернатор Шумков предложил дизайнеру с мировым именем преподавать в КГУ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Промышленный дизайнер Владимир Пирожков согласился проводить обучение курганских студентов посредством ВКС Фото:

Губернатор Вадим Шумков предложил российскому промышленному дизайнеру, руководителю московского центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» Владимиру Пирожкову преподавать в Курганском госуниверситете. Пирожков согласился на «частичное» преподавание, передает корреспондент URA.RU.

«Мы бы хотели поговорить с тобой. Наш проект IT-институт, ВКС-образование [посредством видеоконференцсвязи], с твоими нечастыми прилетами в Курган. Чтобы мы все-таки оформили годовой контракт», — сказал Шумков Владимиру Пирожкову во время губернаторских чтений, который проходят на базе Инвестиционного агентства в Кургане.

Пирожков ответил, что подписать годовой контракт не готов, так как ранее ему поступило подобное приглашение из Белгорода, но «частично можно». Он также предложил губернатору привлечь к проекту других интересных и успешных дизайнеров из московского центра.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане в губернаторских чтениях 27 октября участвуют все главы курганских округов, а также руководители предприятий и студенты. Специальный гость мероприятия — промышленный дизайнер Владимир Пирожков. По данным из открытых источников, он входит в пятерку лучших автомобильных дизайнеров мира.

В Кургане проходят губернаторские чтения с участием промышленного дизайнера Владимира Пирожкова
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Губернатор Вадим Шумков предложил российскому промышленному дизайнеру, руководителю московского центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» Владимиру Пирожкову преподавать в Курганском госуниверситете. Пирожков согласился на «частичное» преподавание, передает корреспондент URA.RU. «Мы бы хотели поговорить с тобой. Наш проект IT-институт, ВКС-образование [посредством видеоконференцсвязи], с твоими нечастыми прилетами в Курган. Чтобы мы все-таки оформили годовой контракт», — сказал Шумков Владимиру Пирожкову во время губернаторских чтений, который проходят на базе Инвестиционного агентства в Кургане. Пирожков ответил, что подписать годовой контракт не готов, так как ранее ему поступило подобное приглашение из Белгорода, но «частично можно». Он также предложил губернатору привлечь к проекту других интересных и успешных дизайнеров из московского центра. Ранее URA.RU писало, что в Кургане в губернаторских чтениях 27 октября участвуют все главы курганских округов, а также руководители предприятий и студенты. Специальный гость мероприятия — промышленный дизайнер Владимир Пирожков. По данным из открытых источников, он входит в пятерку лучших автомобильных дизайнеров мира.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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