26 октября 2022

На мероприятии Шумкова собрали всех глав курганских округов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане проходят губернаторские чтения Фото:

В Кургане на губернаторских чтениях собрались все главы курганских округов, а также руководители предприятий и студенты. Об этом информацию передает корреспондент URA.RU, который находится на мероприятии.

«На губернаторских чтениях присутствуют главы всех курганских округов, руководители предприятий, студенты, представители вузов и колледжей. Специальный гость мероприятия: российский промышленный дизайнер Владимир Пирожков. Также присутствует губернатор Курганской области Вадим Шумков и член комитета Совфеда по обороне и безопасности Сергей Муратов. Ожидается выступление главы региона на тему: «Основные итоги, перспективы и проблемы социально-экономического развития Курганской области», — рассказал корреспондент. Губернаторские чтения проходят в Инвестиционном агентстве региона.

В апреле URA.RU писало, что на губернаторских чтениях, посвященных развитию агробизнеса в условиях санкций, выступил известный российский сыровар Олег Сирота. В ходе мероприятия предприниматель призвал россиян выращивать коноплю и ягоды. Также тогда стало известно, что курганским бизнесменам помогут в открытии сыроварней. На это мы пообещали выделить субсидию в 10 млн рублей на покупку оборудования.

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В Кургане на губернаторских чтениях собрались все главы курганских округов, а также руководители предприятий и студенты. Об этом информацию передает корреспондент URA.RU, который находится на мероприятии. «На губернаторских чтениях присутствуют главы всех курганских округов, руководители предприятий, студенты, представители вузов и колледжей. Специальный гость мероприятия: российский промышленный дизайнер Владимир Пирожков. Также присутствует губернатор Курганской области Вадим Шумков и член комитета Совфеда по обороне и безопасности Сергей Муратов. Ожидается выступление главы региона на тему: «Основные итоги, перспективы и проблемы социально-экономического развития Курганской области», — рассказал корреспондент. Губернаторские чтения проходят в Инвестиционном агентстве региона. В апреле URA.RU писало, что на губернаторских чтениях, посвященных развитию агробизнеса в условиях санкций, выступил известный российский сыровар Олег Сирота. В ходе мероприятия предприниматель призвал россиян выращивать коноплю и ягоды. Также тогда стало известно, что курганским бизнесменам помогут в открытии сыроварней. На это мы пообещали выделить субсидию в 10 млн рублей на покупку оборудования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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