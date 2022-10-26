На мероприятии Шумкова собрали всех глав курганских округов

В Кургане проходят губернаторские чтения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на губернаторских чтениях собрались все главы курганских округов, а также руководители предприятий и студенты. Об этом информацию передает корреспондент URA.RU, который находится на мероприятии.

«На губернаторских чтениях присутствуют главы всех курганских округов, руководители предприятий, студенты, представители вузов и колледжей. Специальный гость мероприятия: российский промышленный дизайнер Владимир Пирожков. Также присутствует губернатор Курганской области Вадим Шумков и член комитета Совфеда по обороне и безопасности Сергей Муратов. Ожидается выступление главы региона на тему: «Основные итоги, перспективы и проблемы социально-экономического развития Курганской области», — рассказал корреспондент. Губернаторские чтения проходят в Инвестиционном агентстве региона.

В апреле URA.RU писало, что на губернаторских чтениях, посвященных развитию агробизнеса в условиях санкций, выступил известный российский сыровар Олег Сирота. В ходе мероприятия предприниматель призвал россиян выращивать коноплю и ягоды. Также тогда стало известно, что курганским бизнесменам помогут в открытии сыроварней. На это мы пообещали выделить субсидию в 10 млн рублей на покупку оборудования.