26 октября 2022

Власти позволили строить автосервис на набережной реки в Челябинске

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Станция технического обслуживания (автосервис). Тюмень , сто, автосервис, автомобили, автомастерская
Площадь застройки составляет 4 тысячи 552 квадратных метров Фото:

Власти разрешили бизнесмену Александру Крутасову строить автосервис около реки Миасс в Курчатовском районе Челябинска. Площадь застройки составляет 4 тысячи 552 квадратных метров, сообщается на сайте мэрии.

«Утвердить документацию по планировке территории Свердловского тракта в границах улиц Северный Луч и Радонежской в Курчатовском районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается в документации на сайте мэрии.

Земли под автосервис расположены в 900 метрах от реки Миасс по адресу: Свердловский тракт, 16 Б. В центре участка находится металлическое нежилое здание, с севера и юга территория засажена деревьями, с запада и востока проходит Свердловский тракт. На территории есть все коммуникации.

Согласно сервису «СБИС», на данный момент инициатору проекта — челябинскому предпринимателю Александру Крутасову принадлежат автосервис ООО «Уралтехцентр» и автосалоны ООО «ТТМ-1», ООО «УТЦ» (Касса Тойота Центр). Также бизнесмен является соучредителем 17 видов деятельности.

Ранее мэрия Челябинска выставила на продажу участок под автосервис в Ленинском районе города. Начальная цена лота площадью 4 тысячи 404 квадратных метров составила 868 тысяч рублей.

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Власти разрешили бизнесмену Александру Крутасову строить автосервис около реки Миасс в Курчатовском районе Челябинска. Площадь застройки составляет 4 тысячи 552 квадратных метров, сообщается на сайте мэрии. «Утвердить документацию по планировке территории Свердловского тракта в границах улиц Северный Луч и Радонежской в Курчатовском районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается в документации на сайте мэрии. Земли под автосервис расположены в 900 метрах от реки Миасс по адресу: Свердловский тракт, 16 Б. В центре участка находится металлическое нежилое здание, с севера и юга территория засажена деревьями, с запада и востока проходит Свердловский тракт. На территории есть все коммуникации. Согласно сервису «СБИС», на данный момент инициатору проекта — челябинскому предпринимателю Александру Крутасову принадлежат автосервис ООО «Уралтехцентр» и автосалоны ООО «ТТМ-1», ООО «УТЦ» (Касса Тойота Центр). Также бизнесмен является соучредителем 17 видов деятельности. Ранее мэрия Челябинска выставила на продажу участок под автосервис в Ленинском районе города. Начальная цена лота площадью 4 тысячи 404 квадратных метров составила 868 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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