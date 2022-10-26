Депутат из ХМАО выступила против отставки мэра, обвиненного в коррупции

27 октября 2022 в 17:10 Размер текста - 17 +

Депутат Барсово Венера Мишустина против отставки мэра из-за дружбы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Депутат городского поселения Барсово (ХМАО) Венера Мишустина выступила против отставки мэра Вячеслава Позднякова. Причиной стали дружеские отношения семей народного избранника и чиновника, сообщил корреспонденту URA.RU источник в политическом истеблишменте Сургутского района. «Венера Мишустина не подписала обращение депутатов поселения к губернатору ХМАО Натальи Комаровой об отставке Позднякова. Есть вероятность, что на совете депутатов 2 ноября она проголосует против увольнения главы поселка. У нее давние дружеские отношения с семьей чиновника. А без ее голоса отставка Позднякова может не состояться. Сейчас в поселковой Думе всего лишь шесть депутатов из 10», — уточнил источник. Дозвониться до самой Мишустиной корреспонденту URA.RU не удалось. Она не ответила на телефонный звонок журналиста агентства. Заместитель председателя совета депутатов Барсово Ирина Найденова в разговоре с URA.RU подтвердила, что для отправки в отставку Позднякова необходимо шесть голосов народных избранников. Однако, как проголосует каждый из них, она не знает. «Прокуратура — надзорный орган, который расследует подозрения в преступлениях коррупционной направленности. У депутатов думы Барсово нет оснований не доверять представлению прокуратуры», — отметила заместитель председателя совета депутатов городского поселения Барсово Ирина Найденова. Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты городского поселения Барсово обратились к губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой с кворумом об отставке мэра поселения Вячеслава Позднякова. Прокуратура требует уволить главу, который подозревается в преступлениях коррупционной направленности.

Депутат городского поселения Барсово (ХМАО) Венера Мишустина выступила против отставки мэра Вячеслава Позднякова. Причиной стали дружеские отношения семей народного избранника и чиновника, сообщил корреспонденту URA.RU источник в политическом истеблишменте Сургутского района. «Венера Мишустина не подписала обращение депутатов поселения к губернатору ХМАО Натальи Комаровой об отставке Позднякова. Есть вероятность, что на совете депутатов 2 ноября она проголосует против увольнения главы поселка. У нее давние дружеские отношения с семьей чиновника. А без ее голоса отставка Позднякова может не состояться. Сейчас в поселковой Думе всего лишь шесть депутатов из 10», — уточнил источник. Дозвониться до самой Мишустиной корреспонденту URA.RU не удалось. Она не ответила на телефонный звонок журналиста агентства. Заместитель председателя совета депутатов Барсово Ирина Найденова в разговоре с URA.RU подтвердила, что для отправки в отставку Позднякова необходимо шесть голосов народных избранников. Однако, как проголосует каждый из них, она не знает. «Прокуратура — надзорный орган, который расследует подозрения в преступлениях коррупционной направленности. У депутатов думы Барсово нет оснований не доверять представлению прокуратуры», — отметила заместитель председателя совета депутатов городского поселения Барсово Ирина Найденова. Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты городского поселения Барсово обратились к губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой с кворумом об отставке мэра поселения Вячеслава Позднякова. Прокуратура требует уволить главу, который подозревается в преступлениях коррупционной направленности.