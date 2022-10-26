26 октября 2022

Власти назвали количество пермяков, подлежащих призыву

В Пермском крае призовут порядка 3 тысяч человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Призывной отправной пункт. Курган, армия, солдаты, призывники, новобранцы, вооруженные силы, армейская одежда
Призыву на срочную службу подлежат порядка 3 тысяч пермяков Фото:

В Пермском крае в рамках осенней призывной кампании в ряды Вооруженных сил будет призвано порядка 3000 человек. Все они будут проходить срочную службу на территории России. Об этом URA.RU рассказали в министерстве территориальной безопасности края.

«План по призыву граждан для прохождения срочной службы для Пермского края составляет порядка 3 тыс человек», — пояснили в минтербезопасности. Осенний призыв начнется с 1 ноября и завершится 31 декабря.

О том, что призывников не будут направлять в зону проведения специальной военной операции, ранее заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский. По его словам, призыв будет осуществляться в плановом порядке, студенты, обучающиеся в вузах, призыву не подлежат.

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В Пермском крае в рамках осенней призывной кампании в ряды Вооруженных сил будет призвано порядка 3000 человек. Все они будут проходить срочную службу на территории России. Об этом URA.RU рассказали в министерстве территориальной безопасности края. «План по призыву граждан для прохождения срочной службы для Пермского края составляет порядка 3 тыс человек», — пояснили в минтербезопасности. Осенний призыв начнется с 1 ноября и завершится 31 декабря. О том, что призывников не будут направлять в зону проведения специальной военной операции, ранее заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский. По его словам, призыв будет осуществляться в плановом порядке, студенты, обучающиеся в вузах, призыву не подлежат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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