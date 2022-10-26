Власти назвали количество пермяков, подлежащих призыву

В Пермском крае призовут порядка 3 тысяч человек

27 октября 2022 в 18:28 Размер текста - 17 +

Призыву на срочную службу подлежат порядка 3 тысяч пермяков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае в рамках осенней призывной кампании в ряды Вооруженных сил будет призвано порядка 3000 человек. Все они будут проходить срочную службу на территории России. Об этом URA.RU рассказали в министерстве территориальной безопасности края. «План по призыву граждан для прохождения срочной службы для Пермского края составляет порядка 3 тыс человек», — пояснили в минтербезопасности. Осенний призыв начнется с 1 ноября и завершится 31 декабря. О том, что призывников не будут направлять в зону проведения специальной военной операции, ранее заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский. По его словам, призыв будет осуществляться в плановом порядке, студенты, обучающиеся в вузах, призыву не подлежат.

В Пермском крае в рамках осенней призывной кампании в ряды Вооруженных сил будет призвано порядка 3000 человек. Все они будут проходить срочную службу на территории России. Об этом URA.RU рассказали в министерстве территориальной безопасности края. «План по призыву граждан для прохождения срочной службы для Пермского края составляет порядка 3 тыс человек», — пояснили в минтербезопасности. Осенний призыв начнется с 1 ноября и завершится 31 декабря. О том, что призывников не будут направлять в зону проведения специальной военной операции, ранее заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский. По его словам, призыв будет осуществляться в плановом порядке, студенты, обучающиеся в вузах, призыву не подлежат.