Генштаб ВС РФ: срочники будут проходить службу в России

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Солдаты-срочники будут проходить службу исключительно в подразделениях на территории РФ, заявил Цимлянский Фото:

Все военнослужащие, призванные в рамках осеннего призыва, будут проходить службу на территории России. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

«Все призывники вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения и проходить военную службу на территории РФ», — цитирует Цимлянского РИА «Новости». Он отметил, что мероприятия по призыву никак не связаны с проведением спецоперации. Призыв будет осуществляться в плановом порядке и в соответствии с законодательством РФ. О призыве студентов, обучающихся в вузах, речи не идет.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на срочную военную службу в армию, передает RT. Призыв будет осуществлен с 1 ноября до 31 декабря 2022 года.

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Все военнослужащие, призванные в рамках осеннего призыва, будут проходить службу на территории России. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский. «Все призывники вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения и проходить военную службу на территории РФ», — цитирует Цимлянского РИА «Новости». Он отметил, что мероприятия по призыву никак не связаны с проведением спецоперации. Призыв будет осуществляться в плановом порядке и в соответствии с законодательством РФ. О призыве студентов, обучающихся в вузах, речи не идет. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на срочную военную службу в армию, передает RT. Призыв будет осуществлен с 1 ноября до 31 декабря 2022 года.
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