Власти Пермского края сказали, кто получит отсрочку от призыва

Студенты вузов и учащиеся колледжей имеют право на отсрочку от призыва Фото: Илья Московец © URA.RU

Пермяков, получающих среднее, либо высшее образование в учебных заведениях, имеющих госаккредитацию, не будут призывать в армию на время учебы. Об этом URA.RU сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

«Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане, обучающиеся по очной форме обучения в имеющих госаккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) образовательных учреждениях по программам начального профессионального или среднего профессионального образования», — пояснили в минтербезопасности.

При этом отсрочка в таком случае положена только тем, кто до поступления в указанные образовательные учреждения не получил среднее (полное) общее образование и не достиг 20-летнего возраста. Также отсрочка предусмотрена для студентов вузов и научных организаций, имеющих госаккредитацию.

Осенний призыв пройдет с 1 ноября по 31 декабря. URA.RU писало, что в Пермском крае в рамках осенней призывной кампании, призыву подлежат около 3 тысяч граждан. В Генштабе ВС РФ подчеркивали, что срочники не будут направляться в зону проведения спецоперации.