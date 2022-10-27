Власти Пермского края сказали, кто получит отсрочку от призыва

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Военный комиссариат. Магнитогорск, стол, военкомат, портрет путина, магнитогорск, призывник, защитная маска, текст военной присяги
Студенты вузов и учащиеся колледжей имеют право на отсрочку от призыва Фото:

Пермяков, получающих среднее, либо высшее образование в учебных заведениях, имеющих госаккредитацию, не будут призывать в армию на время учебы. Об этом URA.RU сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

«Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане, обучающиеся по очной форме обучения в имеющих госаккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) образовательных учреждениях по программам начального профессионального или среднего профессионального образования», — пояснили в минтербезопасности.

При этом отсрочка в таком случае положена только тем, кто до поступления в указанные образовательные учреждения не получил среднее (полное) общее образование и не достиг 20-летнего возраста. Также отсрочка предусмотрена для студентов вузов и научных организаций, имеющих госаккредитацию.

Осенний призыв пройдет с 1 ноября по 31 декабря. URA.RU писало, что в Пермском крае в рамках осенней призывной кампании, призыву подлежат около 3 тысяч граждан. В Генштабе ВС РФ подчеркивали, что срочники не будут направляться в зону проведения спецоперации.

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Пермяков, получающих среднее, либо высшее образование в учебных заведениях, имеющих госаккредитацию, не будут призывать в армию на время учебы. Об этом URA.RU сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края. «Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане, обучающиеся по очной форме обучения в имеющих госаккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) образовательных учреждениях по программам начального профессионального или среднего профессионального образования», — пояснили в минтербезопасности. При этом отсрочка в таком случае положена только тем, кто до поступления в указанные образовательные учреждения не получил среднее (полное) общее образование и не достиг 20-летнего возраста. Также отсрочка предусмотрена для студентов вузов и научных организаций, имеющих госаккредитацию. Осенний призыв пройдет с 1 ноября по 31 декабря. URA.RU писало, что в Пермском крае в рамках осенней призывной кампании, призыву подлежат около 3 тысяч граждан. В Генштабе ВС РФ подчеркивали, что срочники не будут направляться в зону проведения спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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