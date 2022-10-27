Путин предрек миру самое важное десятилетие со времен Второй Мировой

Период безраздельного доминирования Запада подходит к концу, заявил Путин
Мировое сообщество приближается к самому важному десятилетию со времен Второй мировой войны. Об этом российский лидер заявил на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Мир стоит на историческом рубеже, впереди самое опасное, непредсказуемое и важное десятилетие со времен Второй мировой войны. Период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается», — сказал Путин. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия 24».
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