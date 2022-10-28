ВСУ потеряли более 300 бойцов в попытке атаковать

ВС РФ успешно отражают попытки наступления ВСУ на многих участках фронта
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы России успешно отразили попытки наступления ВСУ на нескольких участках фронта. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Отражена атака ВСУ в направлении Берестового Харьковской области», — заявили в ведомстве. При неудачной попытке атаки украинцы потеряли свыше 150 бойцов. Также атака украинской армии была отражена на южно-донецком направлении. Российская артиллерия и авиация на Николаево-криворожском направлении уничтожила более 180 военных противника. В районе Красного Лимана враг потерял более 50 военнослужащих.
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