ВСУ потеряли более 300 бойцов в попытке атаковать

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, магазин, чвк, сво, наемники
ВС РФ успешно отражают попытки наступления ВСУ на многих участках фронта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России успешно отразили попытки наступления ВСУ на нескольких участках фронта. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Отражена атака ВСУ в направлении Берестового Харьковской области», — заявили в ведомстве. При неудачной попытке атаки украинцы потеряли свыше 150 бойцов. Также атака украинской армии была отражена на южно-донецком направлении. Российская артиллерия и авиация на Николаево-криворожском направлении уничтожила более 180 военных противника. В районе Красного Лимана враг потерял более 50 военнослужащих.

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Вооруженные силы России успешно отразили попытки наступления ВСУ на нескольких участках фронта. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Отражена атака ВСУ в направлении Берестового Харьковской области», — заявили в ведомстве. При неудачной попытке атаки украинцы потеряли свыше 150 бойцов. Также атака украинской армии была отражена на южно-донецком направлении. Российская артиллерия и авиация на Николаево-криворожском направлении уничтожила более 180 военных противника. В районе Красного Лимана враг потерял более 50 военнослужащих.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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