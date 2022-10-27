Путин потерял доверие к Макрону

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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, макрон эмманюэль
Владимира Путина не предупредили, что разговоры с Макроном записываются Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон не предупреждал президента России Владимира Путина о том, что французские журналисты записывают разговор двух лидеров. Об этом Путин сообщил в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай». По словам российского лидера, после этого он потерял доверие к Макрону.

«Я отрицательно к этому отношусь, меня не предупредили. Форматы общения глав государств надо соблюдать, иначе пропадает доверие, да и неприлично. Я теперь исхожу из того, что их кто-то слушает», — сказал Путин. Трансляция идет в сообществе URA.RU «ВКонтакте».

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Президент Франции Эммануэль Макрон не предупреждал президента России Владимира Путина о том, что французские журналисты записывают разговор двух лидеров. Об этом Путин сообщил в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай». По словам российского лидера, после этого он потерял доверие к Макрону. «Я отрицательно к этому отношусь, меня не предупредили. Форматы общения глав государств надо соблюдать, иначе пропадает доверие, да и неприлично. Я теперь исхожу из того, что их кто-то слушает», — сказал Путин. Трансляция идет в сообществе URA.RU «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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