Памятная плита с рабочим в канализации появилась в Озерске. Фото

27 октября 2022 в 22:34 Размер текста - 17 +

Аналогичные арт-объекты есть в других городах России (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Арт-объект с изображением рабочего в канализационном колодце появилась в городе Озерске Челябинской области. Горожане заметили, что рабочий похож на актера Евгения Леонова. «Эту памятную плиту установили возле центральной заводской лаборатория ПО „Маяк“. Она приурочена к 75-летию энергоцеха „Маяка“», — сообщается в паблике «Территория Озерск/Челябинская область» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях горожане указывают, что озерский арт-объект похож на памятник слесарю-сантехнику Степанычу, установленный в Омске в 1998 году. Они также иронизируют, что крышку от люка в скором времени украдут. В целом озерчанам понравился новый арт-объект. Konstantin Lisin/паблик «Озерск каждый день» в соцсети «ВКонтакте»

Арт-объект с изображением рабочего в канализационном колодце появилась в городе Озерске Челябинской области. Горожане заметили, что рабочий похож на актера Евгения Леонова. «Эту памятную плиту установили возле центральной заводской лаборатория ПО „Маяк“. Она приурочена к 75-летию энергоцеха „Маяка“», — сообщается в паблике «Территория Озерск/Челябинская область» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях горожане указывают, что озерский арт-объект похож на памятник слесарю-сантехнику Степанычу, установленный в Омске в 1998 году. Они также иронизируют, что крышку от люка в скором времени украдут. В целом озерчанам понравился новый арт-объект.