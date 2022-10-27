Арт-объект с изображением рабочего в канализационном колодце появилась в городе Озерске Челябинской области. Горожане заметили, что рабочий похож на актера Евгения Леонова.
«Эту памятную плиту установили возле центральной заводской лаборатория ПО „Маяк“. Она приурочена к 75-летию энергоцеха „Маяка“», — сообщается в паблике «Территория Озерск/Челябинская область» в соцсети «ВКонтакте».
В комментариях горожане указывают, что озерский арт-объект похож на памятник слесарю-сантехнику Степанычу, установленный в Омске в 1998 году. Они также иронизируют, что крышку от люка в скором времени украдут. В целом озерчанам понравился новый арт-объект.
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