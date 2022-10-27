Челябинский депутат научилась реанимировать пострадавших

Ольга Мухометьярова организовала курсы оказания первой помощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова научилась оказывать первую помощь при остановке сердца. Видеозапись с курсов «Сестер милосердия» она опубликовала у себя на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Навык реанимации приобретен. Могу делиться опытом», — написала Мухометьярова под видео, на котором она энергично делает массаж сердца манекену.

Депутат добавила, что обучающиеся по программе «Сестры милосердия» перешли к практическим занятиям. Курсы были открыты в начале октября.

Ольга Мухометьярова организовала курсы дополнительного образования «Сестры милосердия» совместно с ректором Южно-Уральского государственного медицинского университета Андреем Важениным. По программе обучаются бывшие медсестры, бизнесмены, санитары. Срок обучения — 36 академических часов.