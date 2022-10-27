27 октября 2022

Челябинский депутат научилась реанимировать пострадавших

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Поездка Алексея Текслера в Златоуст. Челябинская область, мухометьярова ольга
Ольга Мухометьярова организовала курсы оказания первой помощи Фото:

Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова научилась оказывать первую помощь при остановке сердца. Видеозапись с курсов «Сестер милосердия» она опубликовала у себя на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Навык реанимации приобретен. Могу делиться опытом», — написала Мухометьярова под видео, на котором она энергично делает массаж сердца манекену.

Депутат добавила, что обучающиеся по программе «Сестры милосердия» перешли к практическим занятиям. Курсы были открыты в начале октября.

Ольга Мухометьярова организовала курсы дополнительного образования «Сестры милосердия» совместно с ректором Южно-Уральского государственного медицинского университета Андреем Важениным. По программе обучаются бывшие медсестры, бизнесмены, санитары. Срок обучения — 36 академических часов.

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Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова научилась оказывать первую помощь при остановке сердца. Видеозапись с курсов «Сестер милосердия» она опубликовала у себя на странице в соцсети «ВКонтакте». «Навык реанимации приобретен. Могу делиться опытом», — написала Мухометьярова под видео, на котором она энергично делает массаж сердца манекену. Депутат добавила, что обучающиеся по программе «Сестры милосердия» перешли к практическим занятиям. Курсы были открыты в начале октября. Ольга Мухометьярова организовала курсы дополнительного образования «Сестры милосердия» совместно с ректором Южно-Уральского государственного медицинского университета Андреем Важениным. По программе обучаются бывшие медсестры, бизнесмены, санитары. Срок обучения — 36 академических часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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