В Екатеринбург из Владивостока можно будет улететь без посадок

28 октября 2022 в 06:00 Размер текста - 17 +

Авиакомпания «Уральские авиалинии» будет выполнять маршрут Владивосток-Екатеринбург-Санкт-Петербург четыре раза в неделю Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Екатеринбург и Владивосток свяжут прямые беспосадочные рейсы. Авиакомпания «Уральские авиалинии» будет выполнять маршрут Владивосток-Екатеринбург-Санкт-Петербург четыре раза в неделю. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Владивостока на официальном сайте. «Впервые в зимнем сезоне столицу Дальнего Востока и столицу Урала свяжут прямые беспосадочные рейсы. Полетную программу по маршруту Владивосток-Екатеринбург-Санкт-Петербург будет выполнять авиакомпания „Уральские авиалинии“, с частотой четыре раза в неделю», — говорится в сообщении. Отмечается, что зимнее расписание полетов, на которое переходит аэропорт, начнет действовать с 30 октября. Ранее URA.RU писало о том, что «Уральские авиалинии» перенесли полеты из Екатеринбурга в Минск на весну 2023 года, хотя первый рейс был назначен на 26 октября.

Екатеринбург и Владивосток свяжут прямые беспосадочные рейсы. Авиакомпания «Уральские авиалинии» будет выполнять маршрут Владивосток-Екатеринбург-Санкт-Петербург четыре раза в неделю. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Владивостока на официальном сайте. «Впервые в зимнем сезоне столицу Дальнего Востока и столицу Урала свяжут прямые беспосадочные рейсы. Полетную программу по маршруту Владивосток-Екатеринбург-Санкт-Петербург будет выполнять авиакомпания „Уральские авиалинии“, с частотой четыре раза в неделю», — говорится в сообщении. Отмечается, что зимнее расписание полетов, на которое переходит аэропорт, начнет действовать с 30 октября. Ранее URA.RU писало о том, что «Уральские авиалинии» перенесли полеты из Екатеринбурга в Минск на весну 2023 года, хотя первый рейс был назначен на 26 октября.