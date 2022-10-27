В Екатеринбург из Владивостока можно будет улететь без посадок

Екатеринбург и Владивосток свяжут прямые беспосадочные рейсы. Авиакомпания «Уральские авиалинии» будет выполнять маршрут Владивосток-Екатеринбург-Санкт-Петербург четыре раза в неделю. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Владивостока на официальном сайте.
«Впервые в зимнем сезоне столицу Дальнего Востока и столицу Урала свяжут прямые беспосадочные рейсы. Полетную программу по маршруту Владивосток-Екатеринбург-Санкт-Петербург будет выполнять авиакомпания „Уральские авиалинии“, с частотой четыре раза в неделю», — говорится в сообщении.
Отмечается, что зимнее расписание полетов, на которое переходит аэропорт, начнет действовать с 30 октября. Ранее URA.RU писало о том, что «Уральские авиалинии» перенесли полеты из Екатеринбурга в Минск на весну 2023 года, хотя первый рейс был назначен на 26 октября.
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Екатеринбург и Владивосток свяжут прямые беспосадочные рейсы. Авиакомпания «Уральские авиалинии» будет выполнять маршрут Владивосток-Екатеринбург-Санкт-Петербург четыре раза в неделю. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Владивостока на официальном сайте. «Впервые в зимнем сезоне столицу Дальнего Востока и столицу Урала свяжут прямые беспосадочные рейсы. Полетную программу по маршруту Владивосток-Екатеринбург-Санкт-Петербург будет выполнять авиакомпания „Уральские авиалинии“, с частотой четыре раза в неделю», — говорится в сообщении. Отмечается, что зимнее расписание полетов, на которое переходит аэропорт, начнет действовать с 30 октября. Ранее URA.RU писало о том, что «Уральские авиалинии» перенесли полеты из Екатеринбурга в Минск на весну 2023 года, хотя первый рейс был назначен на 26 октября.