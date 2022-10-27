27 октября 2022

В Екатеринбург из Владивостока можно будет улететь без посадок

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, авиация, самолет
Авиакомпания «Уральские авиалинии» будет выполнять маршрут Владивосток-Екатеринбург-Санкт-Петербург четыре раза в неделю Фото:

Екатеринбург и Владивосток свяжут прямые беспосадочные рейсы. Авиакомпания «Уральские авиалинии» будет выполнять маршрут Владивосток-Екатеринбург-Санкт-Петербург четыре раза в неделю. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Владивостока на официальном сайте.

«Впервые в зимнем сезоне столицу Дальнего Востока и столицу Урала свяжут прямые беспосадочные рейсы. Полетную программу по маршруту Владивосток-Екатеринбург-Санкт-Петербург будет выполнять авиакомпания „Уральские авиалинии“, с частотой четыре раза в неделю», — говорится в сообщении.

Отмечается, что зимнее расписание полетов, на которое переходит аэропорт, начнет действовать с 30 октября. Ранее URA.RU писало о том, что «Уральские авиалинии» перенесли полеты из Екатеринбурга в Минск на весну 2023 года, хотя первый рейс был назначен на 26 октября.

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Екатеринбург и Владивосток свяжут прямые беспосадочные рейсы. Авиакомпания «Уральские авиалинии» будет выполнять маршрут Владивосток-Екатеринбург-Санкт-Петербург четыре раза в неделю. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Владивостока на официальном сайте. «Впервые в зимнем сезоне столицу Дальнего Востока и столицу Урала свяжут прямые беспосадочные рейсы. Полетную программу по маршруту Владивосток-Екатеринбург-Санкт-Петербург будет выполнять авиакомпания „Уральские авиалинии“, с частотой четыре раза в неделю», — говорится в сообщении. Отмечается, что зимнее расписание полетов, на которое переходит аэропорт, начнет действовать с 30 октября. Ранее URA.RU писало о том, что «Уральские авиалинии» перенесли полеты из Екатеринбурга в Минск на весну 2023 года, хотя первый рейс был назначен на 26 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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