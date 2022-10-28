Американский писатель-военкор назвал настоящую цель США на Украине

Американский военкор Марголис: США хотят превратить Россию в послушные государства-осколки

28 октября 2022 в 11:39 Размер текста - 17 +

Вашингтон намерен уничтожить Россию, заявил Марголис Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине — не борьба за свободу, как твердит западная пропаганда; это попытки США раздробить Россию, как это было с Югославией, после чего нанести удар. Об этом заявил американский журналист и писатель Эрик Марголис. «Эта война не за свободу для Украины — как непрестанно твердит нам мощная западная пропаганда. Речь идет о сокрушении последних остатков бывшей советской власти и превращении осколков в послушные мини-государства, в которых доминируют Вашингтон и Лондон», — написал Марголис в статье для Guardian Sri Lanka. Журналист также добавил, что США хотят видеть «балканизацию» России, и следующими целями Запада могут стать Дальний Восток и Урал. «Партия войны в Вашингтоне, как республиканцы, так и демократы, похоже, полны решимости уничтожить то, что осталось от России, и достичь стратегической цели американских неоконсерваторов — уничтожить любого потенциального военного противника абсолютной мировой власти США», — отметил писатель. Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, Партия демократов США использует Украину для достижения своих политических амбиций, передает MK.RU. А Россию в США призвали расчленить. Так экс-командующий американскими силами в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Россию ждет «деимпериализация» и распад, передает Life.

Конфликт на Украине — не борьба за свободу, как твердит западная пропаганда; это попытки США раздробить Россию, как это было с Югославией, после чего нанести удар. Об этом заявил американский журналист и писатель Эрик Марголис. «Эта война не за свободу для Украины — как непрестанно твердит нам мощная западная пропаганда. Речь идет о сокрушении последних остатков бывшей советской власти и превращении осколков в послушные мини-государства, в которых доминируют Вашингтон и Лондон», — написал Марголис в статье для Guardian Sri Lanka. Журналист также добавил, что США хотят видеть «балканизацию» России, и следующими целями Запада могут стать Дальний Восток и Урал. «Партия войны в Вашингтоне, как республиканцы, так и демократы, похоже, полны решимости уничтожить то, что осталось от России, и достичь стратегической цели американских неоконсерваторов — уничтожить любого потенциального военного противника абсолютной мировой власти США», — отметил писатель. Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, Партия демократов США использует Украину для достижения своих политических амбиций, передает MK.RU. А Россию в США призвали расчленить. Так экс-командующий американскими силами в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Россию ждет «деимпериализация» и распад, передает Life.