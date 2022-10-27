27 октября 2022

Рая Мамедова, оскорбившая русских в Сургуте, полностью признала вину в суде

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Арест вице-мэра Магнитогорска Дмитрия Гаврилова, зал суда, суд
Раиса Мамедова в зале суда признала свою вину Фото:

Раиса Мамедова, которая оскорбила русских в Сургуте, полностью признала свою вину. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из суда, где проходит заседание.

«После вопроса суда признаете ли свою вину: Раиса Мамедова согласилась. Также ей были понятны обвинения, предъявленные в иске», — отмечает корреспондент URA.RU с места событий.

Ранее URA.RU рассказывало, что Раиса Мамедова устроила скандал в общедомовом чате и начала оскорблять русских. В ходе конфликта женщина угрожала мужчине и всем русским физической расправой и сексуальным насилием. Причиной агрессии стало размещенное видео, на которым был ребенок Мамедовой, портящий общедомовое имущество.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

Раиса Мамедова, которая оскорбила русских в Сургуте, полностью признала свою вину. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из суда, где проходит заседание. «После вопроса суда признаете ли свою вину: Раиса Мамедова согласилась. Также ей были понятны обвинения, предъявленные в иске», — отмечает корреспондент URA.RU с места событий. Ранее URA.RU рассказывало, что Раиса Мамедова устроила скандал в общедомовом чате и начала оскорблять русских. В ходе конфликта женщина угрожала мужчине и всем русским физической расправой и сексуальным насилием. Причиной агрессии стало размещенное видео, на которым был ребенок Мамедовой, портящий общедомовое имущество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...