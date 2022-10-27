Суд наказал свердловчанина, который зарезал и расчленил друга. Фото

28 октября 2022 в 12:05 Размер текста - 17 +

Свердловчанина задержали после того, как он выбросил тело в лес Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Первоуральска (Свердловская область), который зарезал, расчленил и расфасовал по пакетам собутыльника, отправили в колонию строгого режима на девять лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Первоуральский городской суд назначил Юрию Никонорову наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе. Инцидент произошел в ночь с 24 на 25 февраля. Никоноров, будучи пьяным, поссорился с другом, взял кухонный нож и четырежды ударил его ножом. Собутыльник умер на месте, и Никоноров, решив избавиться от тела, не смог вынести труп на улицу — он был слишком тяжелый. Тогда убийца расчленил друга цепной пилой, расфасовал по пакетам и выбросил в лес. После этого Никоноров лег спать, а о преступлении сообщила местная жительница. Ранее URA.RU сообщало о свердловчанине, который ночью зарезал отца и предстал перед судом. Однако прокуратура просила не отправлять его в колонию из-за результатов психиатрической экспертизы. Установлено, что свердловчанин не понимал, что делает, поэтому подлежит принудительному лечению. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Жителя Первоуральска (Свердловская область), который зарезал, расчленил и расфасовал по пакетам собутыльника, отправили в колонию строгого режима на девять лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Первоуральский городской суд назначил Юрию Никонорову наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе. Инцидент произошел в ночь с 24 на 25 февраля. Никоноров, будучи пьяным, поссорился с другом, взял кухонный нож и четырежды ударил его ножом. Собутыльник умер на месте, и Никоноров, решив избавиться от тела, не смог вынести труп на улицу — он был слишком тяжелый. Тогда убийца расчленил друга цепной пилой, расфасовал по пакетам и выбросил в лес. После этого Никоноров лег спать, а о преступлении сообщила местная жительница. Ранее URA.RU сообщало о свердловчанине, который ночью зарезал отца и предстал перед судом. Однако прокуратура просила не отправлять его в колонию из-за результатов психиатрической экспертизы. Установлено, что свердловчанин не понимал, что делает, поэтому подлежит принудительному лечению.