25 октября 2022

Силовики просят не отправлять в колонию свердловчанина, который зарезал отца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут , нож, убийство, разбой, нападение, преступник, рука с ножом
Свердловчанин, живший с отцом, напал на него ночью Фото:

Прокуратура просит направить на принудительное лечение свердловчанина, который ночью зарезал отца, и не отправлять его в колонию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Прокуратура направила в суд материалы уголовного дела для применения принудительной меры медицинского характера в отношении екатеринбуржца», — сообщили в пресс-службе. В июле мужчина, живя вместе с отцом, ночью изрезал его грудь и поясницу, из-за чего мужчина умер.

По данным медицинских экспертов, убийца страдает психическим расстройством и не понимал, что делает. Прокуратура считает, что подсудимого нельзя отправлять в колонию, а необходимо лечить.

Ранее житель села Байкалово, убивший двух человек, избежал колонии. Было установлено, что он страдает тяжелым психическим расстройством, из-за чего отправили на лечение в медучреждение.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Прокуратура просит направить на принудительное лечение свердловчанина, который ночью зарезал отца, и не отправлять его в колонию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Прокуратура направила в суд материалы уголовного дела для применения принудительной меры медицинского характера в отношении екатеринбуржца», — сообщили в пресс-службе. В июле мужчина, живя вместе с отцом, ночью изрезал его грудь и поясницу, из-за чего мужчина умер. По данным медицинских экспертов, убийца страдает психическим расстройством и не понимал, что делает. Прокуратура считает, что подсудимого нельзя отправлять в колонию, а необходимо лечить. Ранее житель села Байкалово, убивший двух человек, избежал колонии. Было установлено, что он страдает тяжелым психическим расстройством, из-за чего отправили на лечение в медучреждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...