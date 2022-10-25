Силовики просят не отправлять в колонию свердловчанина, который зарезал отца

26 октября 2022 в 13:30 Размер текста - 17 +

Свердловчанин, живший с отцом, напал на него ночью Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Прокуратура просит направить на принудительное лечение свердловчанина, который ночью зарезал отца, и не отправлять его в колонию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Прокуратура направила в суд материалы уголовного дела для применения принудительной меры медицинского характера в отношении екатеринбуржца», — сообщили в пресс-службе. В июле мужчина, живя вместе с отцом, ночью изрезал его грудь и поясницу, из-за чего мужчина умер. По данным медицинских экспертов, убийца страдает психическим расстройством и не понимал, что делает. Прокуратура считает, что подсудимого нельзя отправлять в колонию, а необходимо лечить. Ранее житель села Байкалово, убивший двух человек, избежал колонии. Было установлено, что он страдает тяжелым психическим расстройством, из-за чего отправили на лечение в медучреждение.

Прокуратура просит направить на принудительное лечение свердловчанина, который ночью зарезал отца, и не отправлять его в колонию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Прокуратура направила в суд материалы уголовного дела для применения принудительной меры медицинского характера в отношении екатеринбуржца», — сообщили в пресс-службе. В июле мужчина, живя вместе с отцом, ночью изрезал его грудь и поясницу, из-за чего мужчина умер. По данным медицинских экспертов, убийца страдает психическим расстройством и не понимал, что делает. Прокуратура считает, что подсудимого нельзя отправлять в колонию, а необходимо лечить. Ранее житель села Байкалово, убивший двух человек, избежал колонии. Было установлено, что он страдает тяжелым психическим расстройством, из-за чего отправили на лечение в медучреждение.