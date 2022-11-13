В Кургане водитель иномарки врезался в здание и умер в больнице. Фото

14 ноября 2022 в 10:24 Размер текста - 17 +

Водитель из Кургана умер в БСМП после аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Кургане вечером воскресенья 52-летний мужчина попал в ДТП, после которого попал в больницу и умер. Об этом сообщил городской отдел ГИБДД. «13.11.2022 года, в 18 часов 35 минут, на улице Мостостроителей, во 2 микрорайоне, водитель, 1970 года рождения, <…> осуществил движение в прямо направлении и допустил наезд на препятствие в виде кирпичного сооружения. В результате ДТП, водитель, от полученных травм, скончался в отделении реанимации», — привели подробности в полиции. Водитель управлял автомобилем Toyota Avensis. На перекрестке Голикова — Мостостроителей мужчина, вместо поворота налево или направо, поехал прямо и врезался в кирпичное сооружение. После сильного лобового удара мужчину с травмами увезли в БСМП г. Кургана, где он скончался в отделении реанимации спустя некоторое время. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Курган — Тюмень погибли три человека. За рулем автомобиля, в котором после ДТП скончались люди, находился гражданин иностранного государства. В Кургане водитель врезался в здание и умер от травм в больнице фото: ОГИБДД УМВД РФ по Курганской области

В Кургане вечером воскресенья 52-летний мужчина попал в ДТП, после которого попал в больницу и умер. Об этом сообщил городской отдел ГИБДД. «13.11.2022 года, в 18 часов 35 минут, на улице Мостостроителей, во 2 микрорайоне, водитель, 1970 года рождения, <…> осуществил движение в прямо направлении и допустил наезд на препятствие в виде кирпичного сооружения. В результате ДТП, водитель, от полученных травм, скончался в отделении реанимации», — привели подробности в полиции. Водитель управлял автомобилем Toyota Avensis. На перекрестке Голикова — Мостостроителей мужчина, вместо поворота налево или направо, поехал прямо и врезался в кирпичное сооружение. После сильного лобового удара мужчину с травмами увезли в БСМП г. Кургана, где он скончался в отделении реанимации спустя некоторое время. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Курган — Тюмень погибли три человека. За рулем автомобиля, в котором после ДТП скончались люди, находился гражданин иностранного государства.