13 ноября 2022
12 ноября 2022
11 ноября 2022

В Кургане водитель иномарки врезался в здание и умер в больнице. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фельдшеры. Курган, скорая помощь, машина скорой медицинской помощи
Водитель из Кургана умер в БСМП после аварии Фото:
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В Кургане вечером воскресенья 52-летний мужчина попал в ДТП, после которого попал в больницу и умер. Об этом сообщил городской отдел ГИБДД.

«13.11.2022 года, в 18 часов 35 минут, на улице Мостостроителей, во 2 микрорайоне, водитель, 1970 года рождения, <…> осуществил движение в прямо направлении и допустил наезд на препятствие в виде кирпичного сооружения. В результате ДТП, водитель, от полученных травм, скончался в отделении реанимации», — привели подробности в полиции. Водитель управлял автомобилем Toyota Avensis.

На перекрестке Голикова — Мостостроителей мужчина, вместо поворота налево или направо, поехал прямо и врезался в кирпичное сооружение. После сильного лобового удара мужчину с травмами увезли в БСМП г. Кургана, где он скончался в отделении реанимации спустя некоторое время.

Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Курган — Тюмень погибли три человека. За рулем автомобиля, в котором после ДТП скончались люди, находился гражданин иностранного государства.

В Кургане водитель врезался в здание и умер от травм в больнице

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В Кургане вечером воскресенья 52-летний мужчина попал в ДТП, после которого попал в больницу и умер. Об этом сообщил городской отдел ГИБДД. «13.11.2022 года, в 18 часов 35 минут, на улице Мостостроителей, во 2 микрорайоне, водитель, 1970 года рождения, <…> осуществил движение в прямо направлении и допустил наезд на препятствие в виде кирпичного сооружения. В результате ДТП, водитель, от полученных травм, скончался в отделении реанимации», — привели подробности в полиции. Водитель управлял автомобилем Toyota Avensis. На перекрестке Голикова — Мостостроителей мужчина, вместо поворота налево или направо, поехал прямо и врезался в кирпичное сооружение. После сильного лобового удара мужчину с травмами увезли в БСМП г. Кургана, где он скончался в отделении реанимации спустя некоторое время. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Курган — Тюмень погибли три человека. За рулем автомобиля, в котором после ДТП скончались люди, находился гражданин иностранного государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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