В смертельном ДТП с грузовиком на трассе Курган-Тюмень погиб иностранец

В результате ДТП, произошедшего 5 ноября, погибли три человека, одним из них оказался иностранец. Легковой автомобиль Daewoo и грузовик HINO столкнулись на 162-м километре федеральной автодороги Курган-Тюмень.
«В иномарке находились четыре человека: 35-летний иностранец — житель села Исетского, двое мужчин-пассажиров и 51-летняя женщина. Она единственная, кто остался в живых. С полученными травмами пострадавшая сейчас находится в больнице», — передает портал «Область 45».
После инцидента движение по трассе было частично ограничен. Автоинспекторы организовали реверсивное движение на участке дороги.
Ранее URA.RU писало, что на территории Курганской области усилили запрет на автобусные и школьные перевозки по дорогам регионального значения. Причиной таких мер стали опасные погодные условия.
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