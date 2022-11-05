05 ноября 2022
04 ноября 2022
03 ноября 2022

В смертельном ДТП с грузовиком на трассе Курган-Тюмень погиб иностранец

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, транспорт, зима, фура, грузовик, грузоперевозки, трасса, дорога
Водителей ранее предупреждали, что движение по этому направлению может быть небезопасно Фото:

В результате ДТП, произошедшего 5 ноября, погибли три человека, одним из них оказался иностранец. Легковой автомобиль Daewoo и грузовик HINO столкнулись на 162-м километре федеральной автодороги Курган-Тюмень.

«В иномарке находились четыре человека: 35-летний иностранец — житель села Исетского, двое мужчин-пассажиров и 51-летняя женщина. Она единственная, кто остался в живых. С полученными травмами пострадавшая сейчас находится в больнице», — передает портал «Область 45».

После инцидента движение по трассе было частично ограничен. Автоинспекторы организовали реверсивное движение на участке дороги.

Ранее URA.RU писало, что на территории Курганской области усилили запрет на автобусные и школьные перевозки по дорогам регионального значения. Причиной таких мер стали опасные погодные условия.

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В результате ДТП, произошедшего 5 ноября, погибли три человека, одним из них оказался иностранец. Легковой автомобиль Daewoo и грузовик HINO столкнулись на 162-м километре федеральной автодороги Курган-Тюмень. «В иномарке находились четыре человека: 35-летний иностранец — житель села Исетского, двое мужчин-пассажиров и 51-летняя женщина. Она единственная, кто остался в живых. С полученными травмами пострадавшая сейчас находится в больнице», — передает портал «Область 45». После инцидента движение по трассе было частично ограничен. Автоинспекторы организовали реверсивное движение на участке дороги. Ранее URA.RU писало, что на территории Курганской области усилили запрет на автобусные и школьные перевозки по дорогам регионального значения. Причиной таких мер стали опасные погодные условия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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