Под окнами многоэтажки в Перми обнаружен труп женщины

28 октября 2022 в 13:04 Размер текста - 17 +

Пермячка упала с высоты Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми после падения с высоты скончалась женщина. Трагедия произошла 27 октября в вечернее время в Дзержинском районе. Информацию о случившемся URA.RU подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «По факту случившегося проводится доследственная проверка. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Также назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в ведомстве. Ранее агентство писало о гибели женщины в ЖК «Солнечный город». Пермская предпринимательница погибла после падения с высоты.

В Перми после падения с высоты скончалась женщина. Трагедия произошла 27 октября в вечернее время в Дзержинском районе. Информацию о случившемся URA.RU подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «По факту случившегося проводится доследственная проверка. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Также назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в ведомстве. Ранее агентство писало о гибели женщины в ЖК «Солнечный город». Пермская предпринимательница погибла после падения с высоты.