27 октября 2022

Под окнами многоэтажки в Перми обнаружен труп женщины

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермячка упала с высоты Фото:

В Перми после падения с высоты скончалась женщина. Трагедия произошла 27 октября в вечернее время в Дзержинском районе. Информацию о случившемся URA.RU подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«По факту случившегося проводится доследственная проверка. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Также назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в ведомстве.

Ранее агентство писало о гибели женщины в ЖК «Солнечный город». Пермская предпринимательница погибла после падения с высоты.

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В Перми после падения с высоты скончалась женщина. Трагедия произошла 27 октября в вечернее время в Дзержинском районе. Информацию о случившемся URA.RU подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «По факту случившегося проводится доследственная проверка. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Также назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в ведомстве. Ранее агентство писало о гибели женщины в ЖК «Солнечный город». Пермская предпринимательница погибла после падения с высоты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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