Под окнами многоэтажки в Перми обнаружен труп женщины

Пермячка упала с высоты
В Перми после падения с высоты скончалась женщина. Трагедия произошла 27 октября в вечернее время в Дзержинском районе. Информацию о случившемся URA.RU подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
«По факту случившегося проводится доследственная проверка. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Также назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в ведомстве.
Ранее агентство писало о гибели женщины в ЖК «Солнечный город». Пермская предпринимательница погибла после падения с высоты.
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