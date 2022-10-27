27 октября 2022

Самолет Utair смог приземлиться со второго раза

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, пассажиры, utair, ютейр
Самолет Utair обнаружил проблему с закрылками Фото:

Самолет авиакомпании Utair из Внуково (Москва) смог приземлиться в аэропорту Самары только со второго раза из-за рассогласования закрылков. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

«При заходе на посадку командир воздушного судна выполнил уход на второй круг из-за рассогласования закрылков. Самолет благополучно приземлил только через 20 минут», — уточняется в telegram-канале Aviaincident.

Ранее самолет авиакомпании Utair не смог приземлиться во Внуково с первого раза из-за проблем с закрылками. Приборы заявили о неисправности показаний системы.

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Самолет авиакомпании Utair из Внуково (Москва) смог приземлиться в аэропорту Самары только со второго раза из-за рассогласования закрылков. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «При заходе на посадку командир воздушного судна выполнил уход на второй круг из-за рассогласования закрылков. Самолет благополучно приземлил только через 20 минут», — уточняется в telegram-канале Aviaincident. Ранее самолет авиакомпании Utair не смог приземлиться во Внуково с первого раза из-за проблем с закрылками. Приборы заявили о неисправности показаний системы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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