Самолет Utair смог приземлиться со второго раза

Самолет Utair обнаружил проблему с закрылками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Самолет авиакомпании Utair из Внуково (Москва) смог приземлиться в аэропорту Самары только со второго раза из-за рассогласования закрылков. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

«При заходе на посадку командир воздушного судна выполнил уход на второй круг из-за рассогласования закрылков. Самолет благополучно приземлил только через 20 минут», — уточняется в telegram-канале Aviaincident.

Ранее самолет авиакомпании Utair не смог приземлиться во Внуково с первого раза из-за проблем с закрылками. Приборы заявили о неисправности показаний системы.