Политолог Мартынов раскрыл, как Путин будет завершать частичную мобилизацию

Политолог Мартынов: Путин передаст полномочия по завершению частичной мобилизации регионам

28 октября 2022 в 14:51 Размер текста - 17 +

Вокруг частичной мобилизации появилось много слухов, отметил Алексей Мартынов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Президент РФ Владимир Путин в ситуации с частичной мобилизацией будет использовать опыт пандемии, передав полномочия по завершению призыва главам регионов. Возможно, глава государства обратится к россиянам по данному поводу, но это буде сделано в терапевтических целях, а не в юридических. Таким мнением с URA.RU поделился директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Я думаю, что не будет никакого указа о полном завершении мобилизации. Просто выполняется план по мобилизации и все по факту в каждом регионе. Глава субъекта принимает решение о завершении призыва, как в Москве, Московской области, например, и других субъектах. Официальный telegram-канал кремлевский анонсировал, что возможно документ может быть или выступление президента, но скорее в терапевтических целях, нежели в юридических. В силу информационной недостаточности есть много нервных моментов. Термина частичная мобилизация никто толком не объяснил. Возникала куча вариаций на тему в виде домыслов, слухов. Начиная от второй волны до призыва женщин», — сказал Алексей Мартынов. Статья по теме Путин взял под личный контроль оснащение армии и флота Политолог уточнил, что схема с передачей полномочий главам регионов была четко отработана еще в пандемию. «Это совершенно понятная история, отработанная еще во времена пандемии, организационной моделью усиления полномочий глав субъектов, глав регионов с точки зрения принятия оперативных решений. Сперва принималось решение на самом высоком уровне о введении ограничений, а потом каждый регион принимал решение сам о тех или иных мерах, основываясь на показателях заболеваемости и выздоровления. С мобилизацией они решили подобным образом пойти. Все на усмотрение глав субъектов с точки зрения выполнения мобилизационных планов, расчета, исходящего из плотности населения, статистики. Плюс еще идет взаимодействие с соответствующими военными структурами. В применении этого механизма, отработанного в пандемию, нет необходимости дальше вмешиваться президенту», — подытожил политолог. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. Президент России Владимир Путин 14 октября сообщил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены. В ряде регионов уже сообщили о выполнении плана.

Президент РФ Владимир Путин в ситуации с частичной мобилизацией будет использовать опыт пандемии, передав полномочия по завершению призыва главам регионов. Возможно, глава государства обратится к россиянам по данному поводу, но это буде сделано в терапевтических целях, а не в юридических. Таким мнением с URA.RU поделился директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Я думаю, что не будет никакого указа о полном завершении мобилизации. Просто выполняется план по мобилизации и все по факту в каждом регионе. Глава субъекта принимает решение о завершении призыва, как в Москве, Московской области, например, и других субъектах. Официальный telegram-канал кремлевский анонсировал, что возможно документ может быть или выступление президента, но скорее в терапевтических целях, нежели в юридических. В силу информационной недостаточности есть много нервных моментов. Термина частичная мобилизация никто толком не объяснил. Возникала куча вариаций на тему в виде домыслов, слухов. Начиная от второй волны до призыва женщин», — сказал Алексей Мартынов. Политолог уточнил, что схема с передачей полномочий главам регионов была четко отработана еще в пандемию. «Это совершенно понятная история, отработанная еще во времена пандемии, организационной моделью усиления полномочий глав субъектов, глав регионов с точки зрения принятия оперативных решений. Сперва принималось решение на самом высоком уровне о введении ограничений, а потом каждый регион принимал решение сам о тех или иных мерах, основываясь на показателях заболеваемости и выздоровления. С мобилизацией они решили подобным образом пойти. Все на усмотрение глав субъектов с точки зрения выполнения мобилизационных планов, расчета, исходящего из плотности населения, статистики. Плюс еще идет взаимодействие с соответствующими военными структурами. В применении этого механизма, отработанного в пандемию, нет необходимости дальше вмешиваться президенту», — подытожил политолог. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. Президент России Владимир Путин 14 октября сообщил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены. В ряде регионов уже сообщили о выполнении плана.