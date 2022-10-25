Путин взял под личный контроль оснащение армии и флота

Президент повысил статус Координационного совета по обеспечению армии

25 октября 2022 в 22:00 Размер текста - 17 +

Президент потребовал от властей на всех уровнях повысить скорость исполнения поручений Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин взял под контроль работу нового Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ. Так эксперты объясняют личное участие главы государства в заседании совета 25 октября, председателем которого президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина. Тем самым Путин повысил статус недавно созданного органа власти и показал приоритет оснащения армии и флота всем необходимым среди остальных задач правительства, рассказали URA.RU политологи. На заседании 25 октября о ходе работы по обеспечению Вооруженных сил президенту Путину отчитался как председатель Координационного совета (КС) Мишустин, так и мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Государственного совета РФ по координации деятельности при введении различных уровней реагирования. На этом посту Собянин помогает региональным властям оперативно решать проблемы, возникающие на фоне спецоперации на Украине. Их общая задача — скоординировать действия всех уровней власти, обеспечить всем необходимым ВС РФ по запросу Минобороны, мобилизовать производственные мощности и полностью обеспечить социальную защиту как самих военнослужащих, так и членов их семей. Президент назначил Мишустина и Собянина ответственными за обеспечение спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент дал понять, что меняет систему административного управления сообразно новым вызовам. Он потребовал повысить скорость исполнения поручений на всех уровнях, мобилизовать власть, промышленность и общество ради решения общей задачи — победы России в борьбе за ее будущее. «Нам необходимы более высокие темпы работы по всем направлениям и предельно реалистичная оценка ситуации, положения дел в целом», — заявил Путин. По словам главы государства, власти стремятся более эффективно администрировать все направления деятельности еще со времен борьбы с коронавирусом, и на основе этого опыта перестраивается вся управленческая система. «Сама жизнь подталкивает нас к тому, чтобы на всю эту работу еще раз самым внимательным образом посмотреть и выработать общие подходы к обновлению всех административных процедур, всего, что связано с тем, что называется „управление“ — в самом широком смысле этого слова», — сказал президент. «Новые вызовы серьезные, значительные, это касается и деятельности правоохранительных органов, силового блока, министерства обороны, это касается и всей гражданской составляющей», — подчеркнул он. Россия имеет очевидное преимущество перед Украиной в способности мобилизовать оборонную промышленность, поскольку своей у этой страны практически не осталось и теперь украинцы полностью зависят от поставок из других стран. Чтобы еще более усилить стратегическое преимущество российской стороны, президент считает важным оперативно нарастить объемы оборонного и смежного производств для полного удовлетворения потребностей ВС РФ. При этом он обратил особое внимание членов правительства, что побеждать нужно не только количеством, но и качеством — в том числе качеством снаряжения, обмундирования, одежды и предметов быта российских солдат и офицеров. Верховный главнокомандующий поручил обеспечить армию качественным снаряжением и оборудованием Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Производители, выпускающие продукцию для нужд Вооруженных сил, должны поставлять войскам удобное и современное снаряжение, спецсредства и оборудование, и при этом своевременно получать обратную связь, отметил президент. «Нужно знать мнение тех, для кого работают наши заводы и конструкторские бюро», — указал Путин. Если устаревшие нормативы становятся препятствием на этом пути, их необходимо менять или приспосабливать, ориентируясь на реальные потребности армии и флота, добавил он. Чтобы качество поставок для нужд специальной военной операции (СВО) было высоким, президент поручил стимулировать конкуренцию между производителями. «Необходимо усиливать конкуренцию, здесь должны появиться новые производители, эффективные и по-современному оснащенные, готовые работать в нужном, новом формате и выдавать нужное качество той или иной продукции. Это касается и медицины, это касается строительного сектора в самом широком смысле этого слова», — пояснил Путин. Президент повысил статус Координационного совета по обеспечению армии, считает депутат Олег Матвейчев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Координационному совету при правительстве президент поручил в ближайшее время сформулировать целевое задание по потребностям СВО. «Прошу вас это сделать в самое ближайшее время», — сказал Путин. Также президент распорядился определить уровень поддержки для регионов, которые особо в ней нуждаются в текущих условиях. КС уже определил основные направления работы и ответственных кураторов, ведет активную работу по разъяснению информации, связанной с частичной мобилизации и социальными гарантиями мобилизованных и их семей. Все средства на выплаты мобилизованным (от 195 тысяч рублей за месяц) доведены до Министерства обороны, Координационный совет проконтролирует их получение военнослужащими. Приняв отчеты Мишустина и Собянина в роли кураторов обеспечения спецоперации, Путин тем самым повысил статус КС и рабочей группы Госсовета, объяснил URA.RU замглавы Комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. «Россия — президентская республика, поэтому президент у нас является одновременно главой государства, верховным главнокомандующим и главой Госсовета. Тот факт, что главы КС и рабочей группы Госсовета докладывают лично Путину, повышает статус этих органов власти в российской иерархии. Мишустин в рамках КС занимается потребностями армии, а Собянин помогает региональным властям готовиться к военным угрозам, ликвидировать последствия и ущерб», — сказал депутат. Опыт борьбы с коронавирусом пригодился властям для реагирования на военные угрозы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Путин поручил Мишустину и Собянину столь важную задачу, как оснащение армии и флота, поскольку они хорошо организовали работу органов власти во время борьбы с коронавирусом, считает гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «Специальные органы управления в военное время — это нормальная практика еще со времен Второй мировой войны. Мишустин в данной конфигурации работает на федеральном уровне, а Собянин — на региональном, как это было и в пандемию. Не нужно забывать, что Собянин не только мэр Москвы, а руководитель высокого уровня, в разное время он возглавлял и Администрацию президента, и аппарат правительства. Он помогает губернаторам действовать в чрезвычайных ситуациях, например, срочно вернуть в строй поврежденную обстрелом электроподстанцию. Это не так-то просто, ее ведь не купишь в магазине», — пояснил эксперт. Под председательством Собянина рабочая группа Госсовета будет работать по четырем направлениям. Это исполнение президентских указов об уровнях готовности, создание и оснащение мест размещения и обучения военнослужащих (уже создано таких мест на 60 000 человек), социальная поддержка семей мобилизованных по принципу обнуления критерия нуждаемости, а также совместные с федеральным правительством действия по поддержке ОПК и производства необходимой фронту продукции, добавил Шпунт. Статья по теме Власти России изменили механизмы обеспечения армии Своим выступлением Путин показал, что берет под личный контроль вопрос оснащение армии и флота, и теперь эта задача для государства приобретает исключительную важность, полагает политолог, автор ТГ-канала «Политджойстик» Марат Баширов. «Фронта без тыла ведь не бывает. Президент дает сигнал, что СВО будет продолжена, пока не будут достигнуты поставленные цели. Мишустин в своем докладе подтвердил, что финансирование на частичную мобилизацию и другие нужды Вооруженных сил уже выделено. Но эти средства надо расходовать максимально эффективно, поэтому президент указал, что административные барьеры будут сняты, в том числе по закупкам. Обратите внимание, что он поручил привлекать к исполнению госзаказа не только крупные предприятия, но и малый и средний бизнес. Это нужно для поддержки конкуренции и качества поставок», — заключил Баширов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин взял под контроль работу нового Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ. Так эксперты объясняют личное участие главы государства в заседании совета 25 октября, председателем которого президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина. Тем самым Путин повысил статус недавно созданного органа власти и показал приоритет оснащения армии и флота всем необходимым среди остальных задач правительства, рассказали URA.RU политологи. На заседании 25 октября о ходе работы по обеспечению Вооруженных сил президенту Путину отчитался как председатель Координационного совета (КС) Мишустин, так и мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Государственного совета РФ по координации деятельности при введении различных уровней реагирования. На этом посту Собянин помогает региональным властям оперативно решать проблемы, возникающие на фоне спецоперации на Украине. Их общая задача — скоординировать действия всех уровней власти, обеспечить всем необходимым ВС РФ по запросу Минобороны, мобилизовать производственные мощности и полностью обеспечить социальную защиту как самих военнослужащих, так и членов их семей. Президент дал понять, что меняет систему административного управления сообразно новым вызовам. Он потребовал повысить скорость исполнения поручений на всех уровнях, мобилизовать власть, промышленность и общество ради решения общей задачи — победы России в борьбе за ее будущее. «Нам необходимы более высокие темпы работы по всем направлениям и предельно реалистичная оценка ситуации, положения дел в целом», — заявил Путин. По словам главы государства, власти стремятся более эффективно администрировать все направления деятельности еще со времен борьбы с коронавирусом, и на основе этого опыта перестраивается вся управленческая система. «Сама жизнь подталкивает нас к тому, чтобы на всю эту работу еще раз самым внимательным образом посмотреть и выработать общие подходы к обновлению всех административных процедур, всего, что связано с тем, что называется „управление“ — в самом широком смысле этого слова», — сказал президент. Россия имеет очевидное преимущество перед Украиной в способности мобилизовать оборонную промышленность, поскольку своей у этой страны практически не осталось и теперь украинцы полностью зависят от поставок из других стран. Чтобы еще более усилить стратегическое преимущество российской стороны, президент считает важным оперативно нарастить объемы оборонного и смежного производств для полного удовлетворения потребностей ВС РФ. При этом он обратил особое внимание членов правительства, что побеждать нужно не только количеством, но и качеством — в том числе качеством снаряжения, обмундирования, одежды и предметов быта российских солдат и офицеров. Производители, выпускающие продукцию для нужд Вооруженных сил, должны поставлять войскам удобное и современное снаряжение, спецсредства и оборудование, и при этом своевременно получать обратную связь, отметил президент. «Нужно знать мнение тех, для кого работают наши заводы и конструкторские бюро», — указал Путин. Если устаревшие нормативы становятся препятствием на этом пути, их необходимо менять или приспосабливать, ориентируясь на реальные потребности армии и флота, добавил он. Чтобы качество поставок для нужд специальной военной операции (СВО) было высоким, президент поручил стимулировать конкуренцию между производителями. «Необходимо усиливать конкуренцию, здесь должны появиться новые производители, эффективные и по-современному оснащенные, готовые работать в нужном, новом формате и выдавать нужное качество той или иной продукции. Это касается и медицины, это касается строительного сектора в самом широком смысле этого слова», — пояснил Путин. Координационному совету при правительстве президент поручил в ближайшее время сформулировать целевое задание по потребностям СВО. «Прошу вас это сделать в самое ближайшее время», — сказал Путин. Также президент распорядился определить уровень поддержки для регионов, которые особо в ней нуждаются в текущих условиях. КС уже определил основные направления работы и ответственных кураторов, ведет активную работу по разъяснению информации, связанной с частичной мобилизации и социальными гарантиями мобилизованных и их семей. Все средства на выплаты мобилизованным (от 195 тысяч рублей за месяц) доведены до Министерства обороны, Координационный совет проконтролирует их получение военнослужащими. Приняв отчеты Мишустина и Собянина в роли кураторов обеспечения спецоперации, Путин тем самым повысил статус КС и рабочей группы Госсовета, объяснил URA.RU замглавы Комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. «Россия — президентская республика, поэтому президент у нас является одновременно главой государства, верховным главнокомандующим и главой Госсовета. Тот факт, что главы КС и рабочей группы Госсовета докладывают лично Путину, повышает статус этих органов власти в российской иерархии. Мишустин в рамках КС занимается потребностями армии, а Собянин помогает региональным властям готовиться к военным угрозам, ликвидировать последствия и ущерб», — сказал депутат. Путин поручил Мишустину и Собянину столь важную задачу, как оснащение армии и флота, поскольку они хорошо организовали работу органов власти во время борьбы с коронавирусом, считает гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «Специальные органы управления в военное время — это нормальная практика еще со времен Второй мировой войны. Мишустин в данной конфигурации работает на федеральном уровне, а Собянин — на региональном, как это было и в пандемию. Не нужно забывать, что Собянин не только мэр Москвы, а руководитель высокого уровня, в разное время он возглавлял и Администрацию президента, и аппарат правительства. Он помогает губернаторам действовать в чрезвычайных ситуациях, например, срочно вернуть в строй поврежденную обстрелом электроподстанцию. Это не так-то просто, ее ведь не купишь в магазине», — пояснил эксперт. Под председательством Собянина рабочая группа Госсовета будет работать по четырем направлениям. Это исполнение президентских указов об уровнях готовности, создание и оснащение мест размещения и обучения военнослужащих (уже создано таких мест на 60 000 человек), социальная поддержка семей мобилизованных по принципу обнуления критерия нуждаемости, а также совместные с федеральным правительством действия по поддержке ОПК и производства необходимой фронту продукции, добавил Шпунт. Своим выступлением Путин показал, что берет под личный контроль вопрос оснащение армии и флота, и теперь эта задача для государства приобретает исключительную важность, полагает политолог, автор ТГ-канала «Политджойстик» Марат Баширов. «Фронта без тыла ведь не бывает. Президент дает сигнал, что СВО будет продолжена, пока не будут достигнуты поставленные цели. Мишустин в своем докладе подтвердил, что финансирование на частичную мобилизацию и другие нужды Вооруженных сил уже выделено. Но эти средства надо расходовать максимально эффективно, поэтому президент указал, что административные барьеры будут сняты, в том числе по закупкам. Обратите внимание, что он поручил привлекать к исполнению госзаказа не только крупные предприятия, но и малый и средний бизнес. Это нужно для поддержки конкуренции и качества поставок», — заключил Баширов.