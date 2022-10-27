Курганский бизнесмен заплатит за гибель ребенка в бассейне гостиничного комплекса

Курганский областной суд оставил решение городского суда по делу об утонувшем ребенке в бассейне «7 и Я» в силе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Владелец гостинично-оздоровительного комплекса «7 и Я» Вургун Агаев должен заплатить штраф, а также компенсацию морального вреда в сумме 1,5 млн рублей за гибель ребенка в бассейне. Приговор Курганского городского суда в отношении предпринимателя вступил в законную силу, сообщили URA.RU пресс-службе прокуратуры Курганской области.

«Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Курганского областного суда приговор Курганского городского суда в отношении директора ООО „Миг“ оставлен без изменения и вступил в законную силу. Курганский городской суд признал виновным директора ООО „Миг“ (предоставлял услуги бассейна гостинично-оздоровительного комплекса „7 и Я“) в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности смерть человека (п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее URA.RU писало, что Курганский городской суд посчитал предпринимателя Вургуна Агаева ответственным за смерть восьмилетнего мальчика в термальном комплексе «7 и Я», утонувшем в феврале 2020 года. Суд установил, что осужденный, являясь директором ООО «Миг», предоставлял услуги бассейна гостинично-оздоровительного комплекса «7 и Я». Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей, а также удовлетворен гражданский иск потерпевшей на сумму 1,5 млн. рублей. рублей Ребенок не имел навыков плаванья и средств для плаванья, а в бассейне не было спасателя. Первоначально Агаева, уже проходившему подсудимым по данному делу, городской суд оправдал. Но прокуратура не согласилась с тем решением. Само предприятие было оштрафовано на 300 тысяч рублей после проверки за отсутствие в штате спасателя.