В Свердловской области 14 школьников стали миллионерами

14 свердловских школьников получили по миллиону рублей за победу во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

28 октября 2022 в 14:26 Размер текста - 17 +

Среди свердловских школьников победителями «Большой перемены» стали 26 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Благодаря победе во Всероссийском конкурсе «Большая перемена», миллионерами стали 14 свердловских школьников. Всего 26 учеников одержали победу и получат вознаграждение от 200 тысяч рублей до одного миллиона. «Для вас действительно не существует границ, как это поется в гимне „Большой перемены“. В этом году „Большая перемена“ стала международной, и к нам присоединились ребята из 34 стран мира. Ребята, знаете, эта церемония хоть и посвящена закрытию конкурса, но для вас это скорее „Церемония открытия“, потому что для вас все только начинается. „Большая перемена“ открывает настоящие таланты», — обратился в ходе торжественной церемонии к победителям заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Его заявление публикует официальный сайт правительства Свердловской области. По словам одной из победительниц Яны Петровы, во время конкурса, участникам удалось решить большое количество кейсов, касающихся социально-добровольческих проектов. «В финале мы работали над приложением для обеспечения комфортной коммуникации между наставниками и учениками», — поделилась победительница конкурса. Ранее URA.RU сообщало, что свердловский школьник стал миллионером в 16 лет. Мальчик также победил во Всероссийском конкурсе «Большая перемена-2022».

Благодаря победе во Всероссийском конкурсе «Большая перемена», миллионерами стали 14 свердловских школьников. Всего 26 учеников одержали победу и получат вознаграждение от 200 тысяч рублей до одного миллиона. «Для вас действительно не существует границ, как это поется в гимне „Большой перемены“. В этом году „Большая перемена“ стала международной, и к нам присоединились ребята из 34 стран мира. Ребята, знаете, эта церемония хоть и посвящена закрытию конкурса, но для вас это скорее „Церемония открытия“, потому что для вас все только начинается. „Большая перемена“ открывает настоящие таланты», — обратился в ходе торжественной церемонии к победителям заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Его заявление публикует официальный сайт правительства Свердловской области. По словам одной из победительниц Яны Петровы, во время конкурса, участникам удалось решить большое количество кейсов, касающихся социально-добровольческих проектов. «В финале мы работали над приложением для обеспечения комфортной коммуникации между наставниками и учениками», — поделилась победительница конкурса. Ранее URA.RU сообщало, что свердловский школьник стал миллионером в 16 лет. Мальчик также победил во Всероссийском конкурсе «Большая перемена-2022».