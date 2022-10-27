27 октября 2022
26 октября 2022

Школьницы из ЯНАО получат по миллиону за победу в «Большой перемене»

© Служба новостей «URA.RU»
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Финал конкурса Большая перемена в Артеке. Крым, артек, большая перемена
Школьницы получат дополнительные баллы к портфолио при поступлении в вуз Фото:

Три школьницы из ЯНАО победили во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Как сообщили в окружном департаменте образования, ямальские участницы получат по миллиону рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио при поступлении в университеты.

«Новость на миллион! Даже на три. Три ямальские одиннадцатиклассницы — Анастасия Осинкина, Айгуль Арсланбекова и Полина Лиман — обошли полторы тысячи суперфиналистов, победив на „Большой перемене“. Еще четверо северян — Мария Гнатив, Марьям Раджабова, Тамара Рыбалкина, Алина Миллер — стали призерами», — говорится в сообщении.

Онда из победительниц Анастасия представила проект нейропротеза, который сможет помочь людям с эпилепсией. Айгуль показала концепцию семейного лагеря на Ямале, который поможет в развитии туризма. Полина же представила информацию о создании детской политической партии.

Ранее сообщалось, что школьники из ЯНАО были в числе победителей конкурса «Большая перемена». Из 12 финалистов было 6 победителей и 5 призеров.

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Три школьницы из ЯНАО победили во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Как сообщили в окружном департаменте образования, ямальские участницы получат по миллиону рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио при поступлении в университеты. «Новость на миллион! Даже на три. Три ямальские одиннадцатиклассницы — Анастасия Осинкина, Айгуль Арсланбекова и Полина Лиман — обошли полторы тысячи суперфиналистов, победив на „Большой перемене“. Еще четверо северян — Мария Гнатив, Марьям Раджабова, Тамара Рыбалкина, Алина Миллер — стали призерами», — говорится в сообщении. Онда из победительниц Анастасия представила проект нейропротеза, который сможет помочь людям с эпилепсией. Айгуль показала концепцию семейного лагеря на Ямале, который поможет в развитии туризма. Полина же представила информацию о создании детской политической партии. Ранее сообщалось, что школьники из ЯНАО были в числе победителей конкурса «Большая перемена». Из 12 финалистов было 6 победителей и 5 призеров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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