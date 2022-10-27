Школьницы из ЯНАО получат по миллиону за победу в «Большой перемене»

Школьницы получат дополнительные баллы к портфолио при поступлении в вуз Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Три школьницы из ЯНАО победили во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Как сообщили в окружном департаменте образования, ямальские участницы получат по миллиону рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио при поступлении в университеты.

«Новость на миллион! Даже на три. Три ямальские одиннадцатиклассницы — Анастасия Осинкина, Айгуль Арсланбекова и Полина Лиман — обошли полторы тысячи суперфиналистов, победив на „Большой перемене“. Еще четверо северян — Мария Гнатив, Марьям Раджабова, Тамара Рыбалкина, Алина Миллер — стали призерами», — говорится в сообщении.

Онда из победительниц Анастасия представила проект нейропротеза, который сможет помочь людям с эпилепсией. Айгуль показала концепцию семейного лагеря на Ямале, который поможет в развитии туризма. Полина же представила информацию о создании детской политической партии.

Ранее сообщалось, что школьники из ЯНАО были в числе победителей конкурса «Большая перемена». Из 12 финалистов было 6 победителей и 5 призеров.