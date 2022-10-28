Россиянина затравили в сообществе PlayStation за национальность

28 октября 2022 в 15:47 Размер текста - 17 +

Россиянин считает, что игровое сообщество не относится к политике Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Игрока PlayStation Михаила из Екатеринбурга затравили в сообществе PS из-за того, что он русский. Пользователь из другой страны заявил, что жители России не могут быть частью игрового сообщества из-за спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщил пострадавший читатель. «Я участвовал в гонке. После ее завершения один из участников решил написать мне лично, что я не имею права быть частью игрового сообщества, потому что живу в России. Я бы ничего не сказал, если бы он просто послал меня куда подальше из-за того, что я толкнул его автомобиль в игре. Мне кажется это дискриминация по расовому признаку. У них логика, что раз ты россиянин, ты не имеешь права играть. Я считаю, что игровое сообщество никак не относится к политике. Весь мир имеет двойные стандарты. Притеснение меньшинств — плохо, нацизм — плохо, расизм — плохо, а сами блокируют доступ к приложениям и к играм лишь потому что ты русский. С начала спецоперации PlayStation Store заблокирован в России. Нельзя ни только ничего купить, но даже посмотреть», — сказал Михаил. Соперник россиянина отметил, что был недоволен ездой Михаила, подчеркнув, что гражданину РФ не рады в игре. «Я считаю, что Россия не должна быть частью PlayStation Network из-за того, что ваша страна делает с моими украинскими друзьями», — написал пользователь. Пользователь выступил против того, чтобы россияне могли играть на консолях PlayStation Скриншот: PlayStation Редакция URA.RU направила запрос, касательно травли и дискриминации на платформе. На момент публикации новости ответ от PlayStation не поступил.

Игрока PlayStation Михаила из Екатеринбурга затравили в сообществе PS из-за того, что он русский. Пользователь из другой страны заявил, что жители России не могут быть частью игрового сообщества из-за спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщил пострадавший читатель. «Я участвовал в гонке. После ее завершения один из участников решил написать мне лично, что я не имею права быть частью игрового сообщества, потому что живу в России. Я бы ничего не сказал, если бы он просто послал меня куда подальше из-за того, что я толкнул его автомобиль в игре. Мне кажется это дискриминация по расовому признаку. У них логика, что раз ты россиянин, ты не имеешь права играть. Я считаю, что игровое сообщество никак не относится к политике. Весь мир имеет двойные стандарты. Притеснение меньшинств — плохо, нацизм — плохо, расизм — плохо, а сами блокируют доступ к приложениям и к играм лишь потому что ты русский. С начала спецоперации PlayStation Store заблокирован в России. Нельзя ни только ничего купить, но даже посмотреть», — сказал Михаил. Соперник россиянина отметил, что был недоволен ездой Михаила, подчеркнув, что гражданину РФ не рады в игре. «Я считаю, что Россия не должна быть частью PlayStation Network из-за того, что ваша страна делает с моими украинскими друзьями», — написал пользователь. Редакция URA.RU направила запрос, касательно травли и дискриминации на платформе. На момент публикации новости ответ от PlayStation не поступил.