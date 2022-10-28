Военный эксперт предупредил о недостатке мобилизованных россиян на фронте

28 октября 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

Военный эксперт предложил мобилизовывать людей из силовых структур Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Российских войск на Украине недостаточно, поэтому нужно проводить мобилизацию среди Министерств внутренних дел (МВД), Федеральных служб безопасности (ФСБ) и других силовых структур. Об этом заявил военный эксперт Александр Широкорад. «Войск недостаточно, нужны подкрепления. Сейчас Херсон находится под угрозой захвата украинскими войсками, идут обстрелы Белгорода и Курска. Я считаю, что есть потребность в мобилизованных: требуется, как я думаю, еще 200 тысяч. Нужно проводить мобилизацию среди МВД, ФСБ и других охранных организаций», — приводит слова Широкорада argumenti.ru. Военный эксперт считает, что на данный момент российские войска сдерживают сильный напор украинских войск. «Если бы Россия воевала с той техникой, которая была изначально на Украине, то мы бы ее уничтожили за два месяца. Но этого не произошло, так как на Украину идут поставки вооружений НАТО», — добавил он. Ранее сообщалось, что один процент мобилизационного ресурса России в два раза превосходит численность сухопутной армии Франции. По мнению сенатора Климова, Запад пугает численное и техническое военное преимущество РФ. Также российская армия отбила наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) с трех направлений, а именно с Купянского, Красно-Лиманского и Николаево-Криворожского направлений.

Российских войск на Украине недостаточно, поэтому нужно проводить мобилизацию среди Министерств внутренних дел (МВД), Федеральных служб безопасности (ФСБ) и других силовых структур. Об этом заявил военный эксперт Александр Широкорад. «Войск недостаточно, нужны подкрепления. Сейчас Херсон находится под угрозой захвата украинскими войсками, идут обстрелы Белгорода и Курска. Я считаю, что есть потребность в мобилизованных: требуется, как я думаю, еще 200 тысяч. Нужно проводить мобилизацию среди МВД, ФСБ и других охранных организаций», — приводит слова Широкорада argumenti.ru. Военный эксперт считает, что на данный момент российские войска сдерживают сильный напор украинских войск. «Если бы Россия воевала с той техникой, которая была изначально на Украине, то мы бы ее уничтожили за два месяца. Но этого не произошло, так как на Украину идут поставки вооружений НАТО», — добавил он. Ранее сообщалось, что один процент мобилизационного ресурса России в два раза превосходит численность сухопутной армии Франции. По мнению сенатора Климова, Запад пугает численное и техническое военное преимущество РФ. Также российская армия отбила наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) с трех направлений, а именно с Купянского, Красно-Лиманского и Николаево-Криворожского направлений.