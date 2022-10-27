Стаса Чернавских направили решить проблемы в социальной сфере Нового Уренгоя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Из департамента культуры ЯНАО Стаса Чернавских направили в Новый Уренгой, чтобы решить проблемы в социальной сфере города. По итогам его работы он может получить должность заместителя по социальным вопросам, сообщил URA.RU инсайдер во властных структурах.

«Губернатор Дмитрий Артюхов лично распорядился, чтобы уже бывший замначальника департамента культуры Стас Чернавских решил проблемы в соцфере Нового Уренгоя. Подготовка города к 50-летнему юбилею — это всего лишь прикрытие. По итогам его [Чернавских — прим.ред.] работы будет один зам по социальным вопросам», — сообщил агентству инсайдер.

В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Стас Чернавских получил должность замглавы 11 октября. До этого он был первым заместителем главы департамента культуры ЯНАО.