30 октября 2022
29 октября 2022
28 октября 2022

В Кургане продают мини-сыроварню. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия по частной сыроварне
Стоимость бизнеса составляет 1,1 млн рублей (архивное фото) Фото:

Действующую мини-сыроварню с торговой точкой в Кургане выставили на продажу более чем за один миллион рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito.

«Продается действующая мини-сыроварня в Кургане. Помещение расположено в жилом районе, есть отдельный вход. Низкая аренда. Есть оборудование для изготовления сыра. Объемы 160 и 40 литров. Также имеется пневматический пресс, два бытовых холодильника. При сыроварне оборудована точка продаж. Стоимость готового бизнеса: 1 100 000 рублей», — говорится в объявлении. Кроме этого, в стоимость включен вакуумный упаковщик, озонатор и формы для сыра. Покупателю также предоставляется активная группа в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что в Кургане избавляются от автосалона за 200 миллионов рублей. В стоимость готового бизнеса входит автосервис, шоурум и ресторанно-гостиничный комплекс. Также сообщалось, что в Кургане продают нефтебазу за 15,5 миллионов рублей.

В Кургане продается бизнес по сыроварению за 1,1 млн рублей
В стоимость бизнеса входит две сыроварни объемом 160 и 40 литров, пневмопресс, вакуумный упаковщик и торговая точка

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Действующую мини-сыроварню с торговой точкой в Кургане выставили на продажу более чем за один миллион рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. «Продается действующая мини-сыроварня в Кургане. Помещение расположено в жилом районе, есть отдельный вход. Низкая аренда. Есть оборудование для изготовления сыра. Объемы 160 и 40 литров. Также имеется пневматический пресс, два бытовых холодильника. При сыроварне оборудована точка продаж. Стоимость готового бизнеса: 1 100 000 рублей», — говорится в объявлении. Кроме этого, в стоимость включен вакуумный упаковщик, озонатор и формы для сыра. Покупателю также предоставляется активная группа в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Кургане избавляются от автосалона за 200 миллионов рублей. В стоимость готового бизнеса входит автосервис, шоурум и ресторанно-гостиничный комплекс. Также сообщалось, что в Кургане продают нефтебазу за 15,5 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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