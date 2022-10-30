В Кургане продают мини-сыроварню. Фото

31 октября 2022 в 09:23 Размер текста - 17 +

Стоимость бизнеса составляет 1,1 млн рублей (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Действующую мини-сыроварню с торговой точкой в Кургане выставили на продажу более чем за один миллион рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. «Продается действующая мини-сыроварня в Кургане. Помещение расположено в жилом районе, есть отдельный вход. Низкая аренда. Есть оборудование для изготовления сыра. Объемы 160 и 40 литров. Также имеется пневматический пресс, два бытовых холодильника. При сыроварне оборудована точка продаж. Стоимость готового бизнеса: 1 100 000 рублей», — говорится в объявлении. Кроме этого, в стоимость включен вакуумный упаковщик, озонатор и формы для сыра. Покупателю также предоставляется активная группа в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Кургане избавляются от автосалона за 200 миллионов рублей. В стоимость готового бизнеса входит автосервис, шоурум и ресторанно-гостиничный комплекс. Также сообщалось, что в Кургане продают нефтебазу за 15,5 миллионов рублей. В Кургане продается бизнес по сыроварению за 1,1 млн рублей Скрин: Avito В стоимость бизнеса входит две сыроварни объемом 160 и 40 литров, пневмопресс, вакуумный упаковщик и торговая точка Скрин: Avito

Действующую мини-сыроварню с торговой точкой в Кургане выставили на продажу более чем за один миллион рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. «Продается действующая мини-сыроварня в Кургане. Помещение расположено в жилом районе, есть отдельный вход. Низкая аренда. Есть оборудование для изготовления сыра. Объемы 160 и 40 литров. Также имеется пневматический пресс, два бытовых холодильника. При сыроварне оборудована точка продаж. Стоимость готового бизнеса: 1 100 000 рублей», — говорится в объявлении. Кроме этого, в стоимость включен вакуумный упаковщик, озонатор и формы для сыра. Покупателю также предоставляется активная группа в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Кургане избавляются от автосалона за 200 миллионов рублей. В стоимость готового бизнеса входит автосервис, шоурум и ресторанно-гостиничный комплекс. Также сообщалось, что в Кургане продают нефтебазу за 15,5 миллионов рублей.