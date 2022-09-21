Действующая нефтебаза по улице Омская в Кургане продается за 15,5 миллионов рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте «Циан».
«Продается действующая нефтебаза по ул. Омская. Объем резервуарного парка 1 000 кубических метров. Земельный участок, который находится в собственности составляет 22 037 квадратных метров. В составе базы: резервуары под топливо, насосная, бытовое помещение, два гусака. Стоимость: 15 500 000 рублей», — говорится в объявлении.
Ранее URA.RU писало, что в Восточном районе Кургана продается автосалон за 203 миллиона рублей. Площадь торгово-сервисного комплекса составляет более трех тысяч квадратных метров. В нем находится автосервис, ресторан, гостиница, торговые залы и бильярдные комнаты. Также сообщалось, что в Курганской области экс-сотрудник правительства региона продает песчаный карьер. Стоимость готового бизнеса оценивается в 3 млн рублей.
В Кургане продают нефтебазу по ул. Омская
Фото: сайт «Циан»
Стоимость нефтебазы составляет более 15 млн рублей
Фото: сайт «Циан»
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Действующая нефтебаза по улице Омская в Кургане продается за 15,5 миллионов рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте «Циан». «Продается действующая нефтебаза по ул. Омская. Объем резервуарного парка 1 000 кубических метров. Земельный участок, который находится в собственности составляет 22 037 квадратных метров. В составе базы: резервуары под топливо, насосная, бытовое помещение, два гусака. Стоимость: 15 500 000 рублей», — говорится в объявлении. Ранее URA.RU писало, что в Восточном районе Кургана продается автосалон за 203 миллиона рублей. Площадь торгово-сервисного комплекса составляет более трех тысяч квадратных метров. В нем находится автосервис, ресторан, гостиница, торговые залы и бильярдные комнаты. Также сообщалось, что в Курганской области экс-сотрудник правительства региона продает песчаный карьер. Стоимость готового бизнеса оценивается в 3 млн рублей.